宮沢友幸プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
中国新聞社
株式会社情報セキュリティマネジメント

宮沢友幸プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

聞く力による会社ごとの身の丈にあったISO取得の支援

聞く力による組織活性化のためのアプローチ「場活（ばかつ）」をベースとしたISO規格やプライバシーマーク（Pマーク）の取得を支援し、また職場コミュニケーション環境にもお役立ちし、顧客の信頼性向上に貢献。

マイベストプロ・インタビュー

ISO取得で社会的評価を高め、組織活性化で働きやすさの実現を目指す

情報セキュリティ強化と組織活性化を支えるプロ

マイベストプロ広島による取材記事

資格

情報処理技術者試験合格 （情報セキュリティマネジメント試験）

事業者情報

氏名
宮沢友幸（みやざわともゆき）
職種
会社名
株式会社情報セキュリティマネジメント
事業内容
コンサルタント事業
・プライバシーマーク、JAPHICマーク認定取得、運用、維持支援
・ISO27001、ISO9001、ISO14001、ISO45001認証取得、運用、維持支援
・情報セキュリティ教育
・個人情報保護、情報セキュリティ対策
人と組織の活性化事業
・組織活性化プロクラム
・聞くコミュニケーション教育
住所
〒732-0802
広島県広島市南区大州2丁目18-19　ライブコープ大州102
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.ism-hiroshima.jp/

情報セキュリティ強化と組織活性化を支えるプロ

