聞く力による会社ごとの身の丈にあったISO取得の支援
聞く力による組織活性化のためのアプローチ「場活（ばかつ）」をベースとしたISO規格やプライバシーマーク（Pマーク）の取得を支援し、また職場コミュニケーション環境にもお役立ちし、顧客の信頼性向上に貢献。
ISO取得で社会的評価を高め、組織活性化で働きやすさの実現を目指す
情報セキュリティ強化と組織活性化を支えるプロ
資格
情報処理技術者試験合格 （情報セキュリティマネジメント試験）
事業者情報
- 氏名
- 宮沢友幸（みやざわともゆき）
- 職種
-
情報セキュリティコンサルタント
- 会社名
- 株式会社情報セキュリティマネジメント
- 事業内容
- コンサルタント事業
・プライバシーマーク、JAPHICマーク認定取得、運用、維持支援
・ISO27001、ISO9001、ISO14001、ISO45001認証取得、運用、維持支援
・情報セキュリティ教育
・個人情報保護、情報セキュリティ対策
人と組織の活性化事業
・組織活性化プロクラム
・聞くコミュニケーション教育
- 住所
-
〒732-0802
広島県広島市南区大州2丁目18-19 ライブコープ大州102
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.ism-hiroshima.jp/
