聞く力による会社ごとの身の丈にあったISO取得の支援

聞く力による組織活性化のためのアプローチ「場活（ばかつ）」をベースとしたISO規格やプライバシーマーク（Pマーク）の取得を支援し、また職場コミュニケーション環境にもお役立ちし、顧客の信頼性向上に貢献。