AED設置に関する助成・支援、防災・安全への啓発で地域を守る
20年の消防士経験を基にAEDの重要性を伝え、保育園や学校、スポーツ団体への導入を仲介。協賛企業を募って費用負担の仕組みを整えるほか、歩行者保護のためのポール設置にも注力し、子どもたちの笑顔を守ります
元消防士が挑むAEDを増やす活動。携帯型を導入し、いつでも子どもたちのそばにある社会へ
防災とAED設置を通じて地域の安心を守るプロ
事業者情報
- 氏名
- 谷口龍央（たにぐちたつてる）
- 職種
-
防災・安全対策
- 会社名
- 一般社団法人AEDパートナー協会
- 事業内容
- 保育園や子ども向けスポーツ団体へのAED設置に関する助成・支援
AED設置や使用方法、救命処置などに関する啓発・講習会の開催
地域住民を対象とした防災・安全対策に関する情報提供や相談支援
- 住所
-
〒726-0002
広島県府中市鵜飼町595-1
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.minnademamoru.com/
