谷口龍央プロ

谷口龍央

防災・安全対策

谷口龍央

防災・安全対策

一般社団法人AEDパートナー協会

谷口龍央プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

AED設置に関する助成・支援、防災・安全への啓発で地域を守る

20年の消防士経験を基にAEDの重要性を伝え、保育園や学校、スポーツ団体への導入を仲介。協賛企業を募って費用負担の仕組みを整えるほか、歩行者保護のためのポール設置にも注力し、子どもたちの笑顔を守ります

元消防士が挑むAEDを増やす活動。携帯型を導入し、いつでも子どもたちのそばにある社会へ

防災とAED設置を通じて地域の安心を守るプロ

マイベストプロ広島による取材記事

事業者情報

氏名
谷口龍央（たにぐちたつてる）
職種
防災・安全対策
防災・安全対策
会社名
一般社団法人AEDパートナー協会
事業内容
保育園や子ども向けスポーツ団体へのAED設置に関する助成・支援
AED設置や使用方法、救命処置などに関する啓発・講習会の開催
地域住民を対象とした防災・安全対策に関する情報提供や相談支援
住所
〒726-0002
広島県府中市鵜飼町595-1
営業時間
ホームページ
https://www.minnademamoru.com/

防災とAED設置を通じて地域の安心を守るプロ

