増原隆光
社会保険労務士
マスター社会保険労務士事務所
増原隆光プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です
助成金・補助金を活用し労働生産性の向上に寄与
労務実務と経営の両面から中小企業を支援。助成金・補助金を活用し、DX化による業務効率化を推進し、労働生産性の向上につなげます。現場経験に基づく実践的な提案力で、企業の持続的成長を伴走サポート
助成金と補助金を味方に。DX化により労働生産性を高め、企業の未来を支える
助成金と補助金の申請代行により労働生産性を高めるプロ
資格
社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 増原隆光（ますはらたかみつ）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士
- 会社名
- マスター社会保険労務士事務所
- 事業内容
- ・人事評価制度導入により人材確保等支援助成金等の申請相談
・就業規則、育児介護休業規程等の各種人事労務規程作成・改訂
※キャリアアップ助成金や両立支援助成金等の申請相談
・賃金制度見直し（残業代対策、人事評価へのリンク）
※業務改善助成金、広島県賃上げ環境整備支援事業補助金等の申請相談
・一般事業主行動計画の導入や見直し
※ものづくり補助金、IT導入補助金等の申請相談
・労働保険、社会保険手続き代行
・退職金制度見直し
・未払い残業代請求予防相談
・労務管理相談
・事業承継M&A補助金等申請相談
・各種助成金・補助金申請相談
- 住所
-
〒731-0103
広島県広島市安佐南区緑井3丁目18番21号
- 営業時間
-
平日7：00～18：00
※事前予約をいただいた場合、時間外、オンライン面談でも対応いたします
- 定休日
- 土日祝 ※緊急時は対応いたします
