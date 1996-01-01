査定から売却まで明確・迅速・丁寧に対応する不動産売買のプロ
株式会社まいほうむ
プロフィール
宅地建物取引業者 ／ 川田裕司プロの一番の強み
分かりやすい査定書とスピーディーな対応が好評の宅建士
顧客目線に立ったきめ細かなサービスとスピーディーな対応が強み。近隣の売買事例でしっかり根拠を示し、解体費用や境界確定費用など経費も算出。手元に残るお金の概算が明示された分かりやすい査定書が特に好評。
経歴
1996年 帝京大学 経済学部 経済学科 卒業
2003～2017年 三次ロイヤルホテル経営に携わる
2020年3月 株式会社まいほうむ設立。同社代表取締役に就任
同社専任宅地建物取引士に就任
2023年8月 事務所を現住所に移転
DATA
- 氏名
- 川田裕司（かわだゆうじ）
- 会社名
- 株式会社まいほうむ
- 事業内容
-
・不動産売買の仲介
・不動産の買取（土地、一戸建て、マンション、収益ビル）
・任意売却、競売代行
・賃貸ビル、駐車場棟の運営、管理
・リフォーム、リノベーション、コンバージョン等の請負業務
・遊休不動産の有効活用、収益ビルの運営等のコンサルティング業務
- 職種
- 宅地建物取引業者
- 資格
-
宅地建物取引業者
宅地建物取引士
- 住所
-
〒732-0824
広島県 広島市南区的場町一丁目6番8-1101号 KatayamaBLDG26
- 電話
-
082-207-1589
- 営業時間
-
9:30～18:30
※曜日・時間帯を問わず、お電話ください。
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://www.maihoumu.jp/
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株式会社まいほうむ
担当川田裕司（かわだゆうじ）