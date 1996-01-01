宅地建物取引業者 ／ 川田裕司プロの一番の強み

分かりやすい査定書とスピーディーな対応が好評の宅建士

顧客目線に立ったきめ細かなサービスとスピーディーな対応が強み。近隣の売買事例でしっかり根拠を示し、解体費用や境界確定費用など経費も算出。手元に残るお金の概算が明示された分かりやすい査定書が特に好評。