熟練の技術と丁寧な手仕事で汚れを落とすクリーニング力
受付から仕上げまでを自社一貫体制で担い、熟練の技術と丁寧な手仕事で汚れを落とします。大切な衣類や布団、じゅうたんを一つ一つ丁寧に扱い、満足度の高いクリーニングを目指します
マイベストプロ・インタビュー
清潔で美しく、自然にもやさしいクリーニングで、宮島に関わる人たちを幸せに
汚れ落ちにこだわり、地域に笑顔を広げるクリーニングのプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
クリーニング師
事業者情報
- 氏名
- 魚谷啓悟（うおたにけいご）
- 職種
-
クリーニング師
クリーニング師
- 会社名
- 有限会社宮島白栄舎
- 事業内容
- リネンサプライ、一般クリーニング、染み抜き・色掛け、コインランドリー、布団・じゅうたんクリーニング
- 住所
-
〒739-0588
広島県廿日市市宮島町523（ilaundry）
- 営業時間
- 9:00～17:00（コインランドリー：6:00～22:00）
- ホームページ
- https://m-hakueisha.com/
プロのインタビューを読む
汚れ落ちにこだわり、地域に笑顔を広げるクリーニングのプロ