熟練の技術と丁寧な手仕事で汚れを落とすクリーニング力

受付から仕上げまでを自社一貫体制で担い、熟練の技術と丁寧な手仕事で汚れを落とします。大切な衣類や布団、じゅうたんを一つ一つ丁寧に扱い、満足度の高いクリーニングを目指します

清潔で美しく、自然にもやさしいクリーニングで、宮島に関わる人たちを幸せに

汚れ落ちにこだわり、地域に笑顔を広げるクリーニングのプロ

資格

クリーニング師

事業者情報

氏名
魚谷啓悟（うおたにけいご）
職種
クリーニング師
クリーニング師
会社名
有限会社宮島白栄舎
事業内容
リネンサプライ、一般クリーニング、染み抜き・色掛け、コインランドリー、布団・じゅうたんクリーニング
住所
〒739-0588
広島県廿日市市宮島町523（ilaundry）
地図を見る
営業時間
9:00～17:00（コインランドリー：6:00～22:00）
ホームページ
https://m-hakueisha.com/

