頼りになる街の家具店。広島県産ヒノキのオーダー家具も製作
廿日市市に1957年創業。顧客に寄り添って要望に応え、配送・設置、修理・リペアにも対応。広い店舗を持ち、さまざまな家具を販売。広島県産ヒノキの無垢材を使ったオリジナル＆オーダー家具も人気。
マイベストプロ・インタビュー
暮らしに寄り添う街の家具店。品ぞろえ豊富で、オリジナル＆オーダー家具の提案も。アフターケアも充実
地域と生活に寄り添った木製家具を提案・製作するプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
インテリアコーディネーター
一般建設業
事業者情報
- 氏名
- 井上道則（いのうえみちのり）
- 職種
-
家具の制作・販売
家具の制作・販売
- 会社名
- 有限会社共伸家具製作所
- 事業内容
- 木製家具の設計・製作・販売（オーダーメード、オリジナルの桧家具シリーズなど）
一般家具の販売
室内装飾の造作（カーテン、ジュータン、クロス、ブラインドなど）
家具の配送・設置
- 住所
-
〒738-0021
広島県廿日市市木材港北7-20
- 営業時間
- 9：30～18：00
- ホームページ
- https://kyoushinkagu.co.jp/
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