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井上道則プロ

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家具の制作・販売

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井上道則

家具の制作・販売

有限会社共伸家具製作所

井上道則プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

頼りになる街の家具店。広島県産ヒノキのオーダー家具も製作

廿日市市に1957年創業。顧客に寄り添って要望に応え、配送・設置、修理・リペアにも対応。広い店舗を持ち、さまざまな家具を販売。広島県産ヒノキの無垢材を使ったオリジナル＆オーダー家具も人気。

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暮らしに寄り添う街の家具店。品ぞろえ豊富で、オリジナル＆オーダー家具の提案も。アフターケアも充実

地域と生活に寄り添った木製家具を提案・製作するプロ

マイベストプロ広島による取材記事

資格

インテリアコーディネーター
一般建設業

事業者情報

氏名
井上道則（いのうえみちのり）
職種
家具の制作・販売
家具の制作・販売
会社名
有限会社共伸家具製作所
事業内容
木製家具の設計・製作・販売（オーダーメード、オリジナルの桧家具シリーズなど）
一般家具の販売
室内装飾の造作（カーテン、ジュータン、クロス、ブラインドなど）
家具の配送・設置
住所
〒738-0021
広島県廿日市市木材港北7-20
地図を見る
営業時間
9：30～18：00
ホームページ
https://kyoushinkagu.co.jp/

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