整体と休息設計で自分のペースを整える支援力
整体の知見を生かし、休息の取り方や体との向き合い方を伝えることを重視。呼吸や姿勢を可視化しながら、日常生活の中で無理なく取り入れられる工夫を共有し、疲労と上手に付き合う力を育てます。
マイベストプロ・インタビュー
理学療法士の知見を生かし、戦略的な休息の考え方を伝える。疲労と向き合える心身へ
睡眠や休息の考え方を伝え、疲労と向き合う整体のプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
理学療法士
事業者情報
- 氏名
- 小松晃（こまつあきら）
- 職種
-
整体師
整体師
- 会社名
- 疲労専門整体サロンTsunagu.
- 事業内容
- 呼吸動作チェック、調整
筋肉・筋膜調整、骨格調整
エクササイズ指導
休息・睡眠に関するオンラインコンサルサポート
休息に関するオンラインアカデミー
- 住所
-
〒731-5136
広島県広島市佐伯区楽々園2-1-16 レーブハウス104
- 営業時間
- 9：00～22：00（不定休）
- ホームページ
- https://hirousenmon-tsunagu.com/
プロのインタビューを読む
睡眠や休息の考え方を伝え、疲労と向き合う整体のプロ