地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

小松晃プロ

小松晃

整体師

小松晃プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
中国新聞社
小松晃プロ
専門家

Mybestpro Members

小松晃

整体師

疲労専門整体サロンTsunagu.

小松晃プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

整体と休息設計で自分のペースを整える支援力

整体の知見を生かし、休息の取り方や体との向き合い方を伝えることを重視。呼吸や姿勢を可視化しながら、日常生活の中で無理なく取り入れられる工夫を共有し、疲労と上手に付き合う力を育てます。

マイベストプロ・インタビュー

理学療法士の知見を生かし、戦略的な休息の考え方を伝える。疲労と向き合える心身へ

睡眠や休息の考え方を伝え、疲労と向き合う整体のプロ

マイベストプロ広島による取材記事

資格

理学療法士

事業者情報

氏名
小松晃（こまつあきら）
職種
整体師
整体師
会社名
疲労専門整体サロンTsunagu.
事業内容
呼吸動作チェック、調整
筋肉・筋膜調整、骨格調整
エクササイズ指導
休息・睡眠に関するオンラインコンサルサポート
休息に関するオンラインアカデミー
住所
〒731-5136
広島県広島市佐伯区楽々園2-1-16　レーブハウス104
地図を見る
営業時間
9：00～22：00（不定休）
ホームページ
https://hirousenmon-tsunagu.com/

プロのインタビューを読む

睡眠や休息の考え方を伝え、疲労と向き合う整体のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ広島
  3. 広島の美容・健康
  4. 広島の美容・健康その他
  5. 小松晃

小松晃プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼