豊かな教員経験を基に子どもの発達を支援

小中高校、特別支援学校、大学等での教員経験から発達特性と行動の関係性に着目。現在の特別支援教育の制度設計にも着手。個別最適な支援を提案し、0歳から成人までを視野に入れた末永いサポートを実践。