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竹内吉和プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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竹内吉和

公認心理師

竹内発達支援Co.（タケウチハッタツシエンコーポレーション）

竹内吉和プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

豊かな教員経験を基に子どもの発達を支援

小中高校、特別支援学校、大学等での教員経験から発達特性と行動の関係性に着目。現在の特別支援教育の制度設計にも着手。個別最適な支援を提案し、0歳から成人までを視野に入れた末永いサポートを実践。

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子どもの笑顔を取り戻す。信頼と実績の発達支援。

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マイベストプロ広島による取材記事

資格

公認心理師
臨床心理士
特別支援教育士スーパーバイザー
日本公認心理師協会認定専門公認心理師

事業者情報

氏名
竹内吉和（たけうちよしかず）
職種
公認心理師
公認心理師
会社名
竹内発達支援Co.（タケウチハッタツシエンコーポレーション）
事業内容
子どもの発達相談
発達障害・愛着障害・児童虐待・子育て支援・就労支援に関する講演・セミナー
学校・施設・各種教育機関の教育担当者、企業の障害者採用担当者へのコンサルテーション
就労困難者への支援
帰国子女支援
非行少年の更生支援
住所
〒731-0123
広島県広島市安佐南区古市1-14-13-105　三共マンション
地図を見る
受付時間
24時間対応（事前連絡により日程調整）
定休日
無休
ホームページ
http://www.hattatsu-shien.com/

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