豊かな教員経験を基に子どもの発達を支援
小中高校、特別支援学校、大学等での教員経験から発達特性と行動の関係性に着目。現在の特別支援教育の制度設計にも着手。個別最適な支援を提案し、0歳から成人までを視野に入れた末永いサポートを実践。
マイベストプロ・インタビュー
子どもの笑顔を取り戻す。信頼と実績の発達支援。
教育・福祉・社会をつなぐ発達障害者支援のプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
公認心理師
臨床心理士
特別支援教育士スーパーバイザー
日本公認心理師協会認定専門公認心理師
事業者情報
- 氏名
- 竹内吉和（たけうちよしかず）
- 職種
-
公認心理師
公認心理師
- 会社名
- 竹内発達支援Co.（タケウチハッタツシエンコーポレーション）
- 事業内容
- 子どもの発達相談
発達障害・愛着障害・児童虐待・子育て支援・就労支援に関する講演・セミナー
学校・施設・各種教育機関の教育担当者、企業の障害者採用担当者へのコンサルテーション
就労困難者への支援
帰国子女支援
非行少年の更生支援
- 住所
-
〒731-0123
広島県広島市安佐南区古市1-14-13-105 三共マンション
- 受付時間
- 24時間対応（事前連絡により日程調整）
- 定休日
- 無休
- ホームページ
- http://www.hattatsu-shien.com/
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