松本千賀子プロ

松本千賀子

特定社会保険労務士

松本千賀子プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

松本千賀子プロ
松本千賀子

特定社会保険労務士

白島社勞士事務所

給与計算×就業規則×助成金の一気通貫サポートで成長を後押し

給与計算×就業規則×助成金の一気通貫サポートで成長を後押し

給与計算、労務手続きにとどまらず、助成金の申請代行や福利厚生制度まで総合的に支援。金融知識と社労士の専門性を掛け合わせ、クラウド導入や助成金申請、企業型DC導入などを通じて企業の持続的成長を支えます。

金融と労務の知見を融合し、クラウド活用で中小企業の成長を支援

労務の知見とIT活用で企業成長を支援するプロ

資格

特定社会保険労務士

事業者情報

氏名
松本千賀子（まつもとちかこ）
職種
特定社会保険労務士
特定社会保険労務士
会社名
白島社勞士事務所
事業内容
・給与計算
・社会保険、雇用保険等の手続業務
・労務相談
・会社を守る就業規則の作成
・人事制度の構築
・退職金制度の見直し・作成
・ハイブリッド企業年金（企業型確定拠出年金）の導入サポート
・助成金活用支援
・労務監査、リーガルチェック
・採用支援
住所
〒730-0004
広島県広島市中区東白島町16-25　栗栖ビル1F
営業時間
平日9：00～17：00
ホームページ
https://hakushima-sr.com/

労務の知見とIT活用で企業成長を支援するプロ

