給与計算×就業規則×助成金の一気通貫サポートで成長を後押し
給与計算、労務手続きにとどまらず、助成金の申請代行や福利厚生制度まで総合的に支援。金融知識と社労士の専門性を掛け合わせ、クラウド導入や助成金申請、企業型DC導入などを通じて企業の持続的成長を支えます。
マイベストプロ・インタビュー
金融と労務の知見を融合し、クラウド活用で中小企業の成長を支援
労務の知見とIT活用で企業成長を支援するプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
特定社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 松本千賀子（まつもとちかこ）
- 職種
-
特定社会保険労務士
特定社会保険労務士
- 会社名
- 白島社勞士事務所
- 事業内容
- ・給与計算
・社会保険、雇用保険等の手続業務
・労務相談
・会社を守る就業規則の作成
・人事制度の構築
・退職金制度の見直し・作成
・ハイブリッド企業年金（企業型確定拠出年金）の導入サポート
・助成金活用支援
・労務監査、リーガルチェック
・採用支援
- 住所
-
〒730-0004
広島県広島市中区東白島町16-25 栗栖ビル1F
- 営業時間
- 平日9：00～17：00
- ホームページ
- https://hakushima-sr.com/
プロのインタビューを読む
労務の知見とIT活用で企業成長を支援するプロ