顧客ニーズに応え続ける、塗装、リフォーム、外構工事のプロ
株式会社興塗
- お電話での
お問い合わせ
- 082-838-0333
プロフィール
塗装業 ／ 鶴田成幸プロの一番の強み
丁寧な施工と、確かな腕の技術集団が強み
一戸建て住宅の塗装では、外壁の素材に応じて丁寧な下地処理と的確な塗料の選択を実施。腕に確かな職人がリフォーム、外構工事なども手掛け、顧客ニーズに応えます。
DATA
- 氏名
- 鶴田成幸（つるだなりゆき）
- 会社名
- 株式会社興塗
- 事業内容
-
塗装工事
防水工事
内装工事
リフォーム・外構工事
- 特徴
- キャリア30年、アストラムラインの塗装など、さまざまな現場を踏み、技術を習得。丁寧な仕事で顧客の信頼を得て、地元広島の住宅を塗り続けてきた。さらに顧客の要望に応えるべく、リフォーム・外構工事なども手掛ける。
- 職種
- 塗装業・リフォーム業
- 住所
-
〒731-3352
広島県 広島市安佐北区安佐町後山1394-4
- 電話
-
082-838-0333
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 日曜日
- ホームページ
- http://www.coat-paint.com/
鶴田成幸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社興塗
担当鶴田成幸（つるだなりゆき）