理想の暮らしを形にする丁寧な伴走支援
理想の暮らしを設計する中古住宅リノベーションを提供。自社で設計・施工を担い、家族の一員になったつもりでサポート。見た目だけでは判断できない建物の安全性を確認する建物現況調査にも注力しています。
マイベストプロ・インタビュー
家は「宝箱」。自分らしく、心地よく暮らす家づくりに伴走
家族の物語から理想の住まいを設計するリノベーションのプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
一級建築士
既存住宅状況調査技術者
一般建築物石綿含有建材調査者
住宅ローンアドバイザー＜応用編＞修了
事業者情報
- 氏名
- 渡辺真一郎（わたなべしんいちろう）
- 職種
-
一級建築士
一級建築士
- 会社名
- 株式会社アクトリー/一級建築士事務所AccTree
- 事業内容
- リノベーション・リフォームの設計・施工（マンション・一戸建て）
耐震改修、性能向上リフォーム
注文住宅の設計・施工
- 住所
-
〒733-0032
広島県広島市西区東観音町19-18-1
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 水曜日
- ホームページ
- https://acctree.co.jp/
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