訳ありの車も高価買い取り・無償手続きする中古自動車査定のプロ
株式会社ビップスタイル
プロフィール
中古自動車査定士 ／ 鈴木光プロの一番の強み
事故車や廃車などの訳あり自動車も高価買い取りします
処分費用が必要だと考えられがちな故障車、事故車、書類不備の車など訳ありの自動車も高値で買い取ります。個人のほか、破産案件・相続問題に対応する弁護士、放置車両に悩む不動産会社などからの相談も多数。
DATA
- 氏名
- 鈴木光（すずきひかる）
- 会社名
- 株式会社ビップスタイル
- 事業内容
-
中古車買い取り・販売・各種サービス
廃車・事故車高価買い取り・引き取りサービス
- 職種
- 中古自動車査定士
- 資格
-
中古自動車査定士
古物商許可
- 住所
-
〒371-0007
群馬県 前橋市上泉町871-1
- 電話
-
0120-727-960
- 営業時間
- 10:00～20:00
- 定休日
- 年中無休
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担当鈴木光（すずきひかる）