中古自動車査定士 ／ 鈴木光プロの一番の強み

事故車や廃車などの訳あり自動車も高価買い取りします

処分費用が必要だと考えられがちな故障車、事故車、書類不備の車など訳ありの自動車も高値で買い取ります。個人のほか、破産案件・相続問題に対応する弁護士、放置車両に悩む不動産会社などからの相談も多数。