潜在的ニーズをくみ取ったシステム開発が強み
地銀やメガバンクで培った実績を生かし、技術と経営の視点から課題解決を支援。課題の本質や潜在ニーズを引き出してシステムを構築し、「教えるプロ」として人材育成にも伴走。運用の自走化を見据えて支援します。
マイベストプロ・インタビュー
金融工学や深層学習の知見からシステムを構築し、自走化までを伴走支援
金融工学とAIで課題解決を導くシステム開発のプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 田村吉章（たむらよしあき）
- 職種
-
AI活用コンサルタント
- 会社名
- 群馬インターネット株式会社
- 事業内容
- システムインテグレーション
AIシステム開発
ホームページ制作・自動化システム構築
AI研修
AI活用コンサル
ドローンスクール
インターネット接続サービス
- 住所
-
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町684
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://gunma.wind.ne.jp/
プロのインタビューを読む
