地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

田村吉章プロ

田村吉章

AI活用コンサルタント

田村吉章プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
上毛新聞社
田村吉章プロ
専門家

Mybestpro Members

田村吉章

AI活用コンサルタント

群馬インターネット株式会社

田村吉章プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

潜在的ニーズをくみ取ったシステム開発が強み

地銀やメガバンクで培った実績を生かし、技術と経営の視点から課題解決を支援。課題の本質や潜在ニーズを引き出してシステムを構築し、「教えるプロ」として人材育成にも伴走。運用の自走化を見据えて支援します。

マイベストプロ・インタビュー

金融工学や深層学習の知見からシステムを構築し、自走化までを伴走支援

金融工学とAIで課題解決を導くシステム開発のプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

事業者情報

氏名
田村吉章（たむらよしあき）
職種
AI活用コンサルタント
AI活用コンサルタント
会社名
群馬インターネット株式会社
事業内容
システムインテグレーション
AIシステム開発
ホームページ制作・自動化システム構築
AI研修
AI活用コンサル
ドローンスクール
インターネット接続サービス
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町684
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://gunma.wind.ne.jp/

プロのインタビューを読む

金融工学とAIで課題解決を導くシステム開発のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ群馬
  3. 群馬のビジネス
  4. 群馬のシステム開発・業務システム
  5. 田村吉章

田村吉章プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼