Girasole

山本紫織プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

加圧と波動温熱で、年齢や体力に合わせた無理のない体づくり

加圧トレーニングと波動温熱セラピー、その日の気分で選べる二つのメニューで、無理のない体づくりと健康をサポート。女性のライフステージの変化に寄り添う、子連れ歓迎のプライベートサロンです

プライベートサロンで、心と体を整える加圧トレーニングと波動温熱セラピーを提供

加圧と温熱で心身を整える体づくりのプロ

資格

加圧トレーニング 修了
ひまわり家族温熱波動スクール 修了

事業者情報

氏名
山本紫織（やまもとしおり）
職種
加圧トレーナー／波動温熱セラピスト
会社名
Girasole
事業内容
加圧トレーニングと波動温熱セラピー
住所
〒370-0843
群馬県高崎市双葉町17-10
地図を見る
営業時間
柔軟に対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
ホームページ
https://girasole-onnetu.jimdofree.com/

加圧と温熱で心身を整える体づくりのプロ

