加圧と波動温熱で、年齢や体力に合わせた無理のない体づくり
加圧トレーニングと波動温熱セラピー、その日の気分で選べる二つのメニューで、無理のない体づくりと健康をサポート。女性のライフステージの変化に寄り添う、子連れ歓迎のプライベートサロンです
プライベートサロンで、心と体を整える加圧トレーニングと波動温熱セラピーを提供
加圧と温熱で心身を整える体づくりのプロ
資格
加圧トレーニング 修了
ひまわり家族温熱波動スクール 修了
事業者情報
- 氏名
- 山本紫織（やまもとしおり）
- 職種
加圧トレーナー／波動温熱セラピスト
- 会社名
- Girasole
- 事業内容
- 加圧トレーニングと波動温熱セラピー
- 住所
-
〒370-0843
群馬県高崎市双葉町17-10
- 営業時間
- 柔軟に対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
- ホームページ
- https://girasole-onnetu.jimdofree.com/
