SHIBATIRE販売などモータースポーツイベント運営を展開
ホームページ制作や、耐久性の高い電動キックボードの販売・修理、サーキット用タイヤ(SHIBA)を手掛ける。加えてモータースポーツイベントの企画から運営まで一貫して担い、ラリー選手の活動を支える
マイベストプロ・インタビュー
サイト制作や電動キックボード販売、SHIBATIRE、イベント運営を強みに
モータースポーツを基盤にSHIBATIRE販売まで行うプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 矢作えり子（やはぎえりこ）
- 職種
-
ホームページ制作・小売業
ホームページ制作・小売業
- 会社名
- 合同会社BELL
- 事業内容
- モータースポーツ走行会・練習会の企画、運営、支援
トレーラーのMAROYA代理店
WEB・SNSの制作および管理
輸出入業務
イベント等のアシスタント業務
SHIBATIRE販売
- 住所
-
〒371-0103
群馬県前橋市富士見町小暮2445-1
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.bell-llc.co.jp/
プロのインタビューを読む
モータースポーツを基盤にSHIBATIRE販売まで行うプロ