矢作えり子プロ

矢作えり子

ホームページ制作・小売業

矢作えり子

ホームページ制作・小売業

合同会社BELL

SHIBATIRE販売などモータースポーツイベント運営を展開

ホームページ制作や、耐久性の高い電動キックボードの販売・修理、サーキット用タイヤ(SHIBA)を手掛ける。加えてモータースポーツイベントの企画から運営まで一貫して担い、ラリー選手の活動を支える

サイト制作や電動キックボード販売、SHIBATIRE、イベント運営を強みに

モータースポーツを基盤にSHIBATIRE販売まで行うプロ

事業者情報

氏名
矢作えり子（やはぎえりこ）
職種
ホームページ制作・小売業
ホームページ制作・小売業
会社名
合同会社BELL
事業内容
モータースポーツ走行会・練習会の企画、運営、支援
トレーラーのMAROYA代理店
WEB・SNSの制作および管理
輸出入業務
イベント等のアシスタント業務
SHIBATIRE販売
住所
〒371-0103
群馬県前橋市富士見町小暮2445-1
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.bell-llc.co.jp/

