アスベストの調査・分析で快適な生活環境を守るコンサルタント
冨田祐一（とみたゆういち） ／ アスベスト調査・分析コンサルタント
ARAコンサルタントサービス株式会社
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- 027-289-9331
プロフィール
アスベスト調査・分析コンサルタント ／ 冨田祐一プロの一番の強み
迅速・適正価格・法令順守をかなえるアスベストコンサルタント
アスベスト調査・分析・コンサルティングを軸に、日本全国の健康的な生活と豊かな環境を守る。常に情報を集め変化に対応し続ける姿勢を忘れず、一般建築物石綿含有建材調査者講習会講師としても活躍中。
経歴
群馬県高崎市出身。
麻布大学大学院 環境保健学研究科 環境保健科学専攻修士課程修了。
2012年 群馬県内の畜産関連研究所入所。
2022年8月2日、ARAコンサルタントサービス株式会社を設立。
DATA
- 氏名
- 冨田祐一（とみたゆういち）
- 会社名
- ARAコンサルタントサービス株式会社
- 事業内容
-
◆石綿調査・分析に関するコンサルタンティングサービス
◆図面作成・88申請書面作成代行サービス
◆石綿調査および石綿除去工事
◆石綿分析代行
◆石綿作業者 新人特別教育講習代行および講習修了書発行
◆一般建築物石綿含有建材調査者講習会講師 一般社団法人企業環境リスク解決機構（CERSI）による法定講習
◆その他 環境公害試料に関する相談窓口（公式LINEにて無料相談）
★見積・相談等、無料でご対応いたします。
- 職種
- アスベスト調査・分析コンサルタント
- 資格
-
一般建築物石綿含有建材調査者
石綿作業主任者
アスベスト診断士
石綿調査診断士
第1種衛生管理者
局所排気装置等定期自主検査者
公益社団法人日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業 認定技術者
船舶石綿含有資材調査者
特別管理産業廃棄物管理責任者
- 住所
-
〒371-0843
群馬県 前橋市新前橋町17-34 菊地ビル601
- 電話
-
027-289-9331
- 営業時間
- 10:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://www.ara-cs.com/
- 公式LINE
- 【ARA-CS 公式LINE】@ara_cs1765
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