地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

おのあけみプロ

おのあけみ

整理収納アドバイザー

おのあけみプロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
上毛新聞社
おのあけみプロ
専門家

Mybestpro Members

おのあけみ

整理収納アドバイザー

実家片づけのイロハ

  • rss

おのあけみプロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

シニア世代に特化した住まいの片づけや空き家片づけを展開

「習慣化を意識した片づけ」をモットーに、終活や生前整理に取り組むシニア世代に寄り添った講座や、出張サービスを7年間展開。今後は空き家対策のセミナーや、空き家の片づけコーディネートなどにも尽力します。

マイベストプロ・インタビュー

「55歳からの片づけ」で実家や自宅を整え、軽やかな暮らしを提案。「空き家をなくす」お手伝いも

シニア世代の快適な暮らしをサポートする片付けのプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

資格

整理収納アドバイザー1級
宅地建物取引士
二級建築士

事業者情報

氏名
おのあけみ（おのあけみ）
職種
整理収納アドバイザー
整理収納アドバイザー
会社名
実家片づけのイロハ
事業内容
・片づけ講座
・出張片づけサービス
・空き家セミナー
・空き家片づけコーディネート
住所
群馬県前橋市
地図を見る
営業時間
お問い合わせください

プロのインタビューを読む

シニア世代の快適な暮らしをサポートする片付けのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ群馬
  3. 群馬のくらし
  4. 群馬の整理・収納・片付け
  5. おのあけみ

おのあけみプロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼