太田秀明プロ

太田秀明

EAPコンサルタント

太田秀明プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

太田秀明

EAPコンサルタント

ジャパンエンタープライズ株式会社

太田秀明プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

EAPコンサルタントとして働く人を起点に持続的成長企業をつくる

働く人こそが企業の成長と継続のカギ。豊富な現場経験と専門資格を生かし、メンタルケアから職場環境改善まで、働く人と組織の双方を長期的な視点で支援します。群馬から全国の個人・企業の相談に対応。

「働きにくさ」を生む組織の常識と社会の常識のずれをチェックし調整

働く人に寄り添い職場環境を整えるプロ

資格

EAPコンサルタント
ファイナンシャル・プランニング技能士
メンタル心理カウンセラー
メンタルヘルス・マネジメントⅡ種 (ラインケアコース)
第一種衛生管理者

事業者情報

氏名
太田秀明（おおたひであき）
職種
EAPコンサルタント
EAPコンサルタント（兼 代表取締役CEO）
会社名
ジャパンエンタープライズ株式会社
事業内容
法人向けEAPの提供、個人向けカウンセリング
オンラインアシスタントサービス
労働者派遣事業
住所
〒371-0021
群馬県前橋市住吉町1-4-1　KAWABUILDING 301号室
地図を見る
営業時間
月～金曜9:00～18:00
定休日
土・日・祝日
ホームページ
https://jep.co.jp/

