EAPコンサルタントとして働く人を起点に持続的成長企業をつくる
働く人こそが企業の成長と継続のカギ。豊富な現場経験と専門資格を生かし、メンタルケアから職場環境改善まで、働く人と組織の双方を長期的な視点で支援します。群馬から全国の個人・企業の相談に対応。
マイベストプロ・インタビュー
「働きにくさ」を生む組織の常識と社会の常識のずれをチェックし調整
働く人に寄り添い職場環境を整えるプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
資格
EAPコンサルタント
ファイナンシャル・プランニング技能士
メンタル心理カウンセラー
メンタルヘルス・マネジメントⅡ種 (ラインケアコース)
第一種衛生管理者
事業者情報
- 氏名
- 太田秀明（おおたひであき）
- 職種
EAPコンサルタント
EAPコンサルタント（兼 代表取締役CEO）
- 会社名
- ジャパンエンタープライズ株式会社
- 事業内容
- 法人向けEAPの提供、個人向けカウンセリング
オンラインアシスタントサービス
労働者派遣事業
- 住所
-
〒371-0021
群馬県前橋市住吉町1-4-1 KAWABUILDING 301号室
- 営業時間
- 月～金曜9:00～18:00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://jep.co.jp/
