ポルトガルワイン専門店。お寿司や刺身に合う赤ワインも販売
和食に合うポルトガルワインを輸入・販売。個人の小売りはもちろん、旅館や飲食店などの卸にも対応。通販のほか、嬬恋村にショップ、レストラン、キャンプ場を運営。2026年から群馬県産の日本酒の輸出も開始。
魚介や肉料理など多彩な和食とマッチする、バラエティー豊かなポルトガルワインを展開
おすしに合う赤ワインを販売するポルトガルワインのプロ
資格
野菜ソムリエプロ
事業者情報
- 氏名
- 南雲昌高（なぐもまさたか）
- 職種
-
ワイン、酒類の販売及び卸売、輸出入
輸入・卸・小売り
宿泊
飲食
輸出(2026年度から始動)
- 会社名
- 72season's株式会社
- 事業内容
- ワイン、酒類の販売及び卸売、輸出入
小売業
インターネット、その他通信を利用した通信販売
ホテル、旅館等の宿泊施設の経営
食品加工販売
ブドウ樹の栽培、ワイン醸造
- 住所
-
〒377-1524
群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1043
- 営業時間
- 8:00-20:00
- 定休日
- 不定休（イベント出展などで急にお休みする場合もございます。詳しくはお問合せください）
- ホームページ
- https://72s.thebase.in/
