南雲昌高

72season's株式会社

ポルトガルワイン専門店。お寿司や刺身に合う赤ワインも販売

和食に合うポルトガルワインを輸入・販売。個人の小売りはもちろん、旅館や飲食店などの卸にも対応。通販のほか、嬬恋村にショップ、レストラン、キャンプ場を運営。2026年から群馬県産の日本酒の輸出も開始。

魚介や肉料理など多彩な和食とマッチする、バラエティー豊かなポルトガルワインを展開

おすしに合う赤ワインを販売するポルトガルワインのプロ

資格

野菜ソムリエプロ

事業者情報

氏名
南雲昌高（なぐもまさたか）
職種
輸入・卸・小売り
宿泊
飲食
輸出(2026年度から始動)
会社名
72season's株式会社
事業内容
小売業
インターネット、その他通信を利用した通信販売
ホテル、旅館等の宿泊施設の経営
食品加工販売
ブドウ樹の栽培、ワイン醸造
住所
〒377-1524
群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1043
営業時間
8:00-20:00
定休日
不定休（イベント出展などで急にお休みする場合もございます。詳しくはお問合せください）
