設計から施工まで一貫して担当し、快適で美しい木造住宅を提案
大工として培った高い技術と、建築士の資格を生かし、顧客の暮らしに寄り添った住宅を提案。伝統技術「手刻み」の考え方により、木の美しさを引き出しながら、現場目線で住みやすい設計案を提示する。
マイベストプロ・インタビュー
丹精込めて仕上げる日本の伝統技術を継承し、木のぬくもりと美しさに満ちた家づくりを提案
大工と建築士の経験を生かし顧客に寄り添う住宅を手掛けるプロ
マイベストプロ岐阜による取材記事
資格
一級建築大工技能士
二級建築士
宅地建物取引主任者
2級建築施工管理技士
福祉住環境コーディネーター
木造建築物の組立等作業主任者技能講習修了
足場の組立て等作業主任者技能講習修了
事業者情報
- 氏名
- 大橋正寛（おおはしまさひろ）
- 職種
-
大工、二級建築士
大工、二級建築士
- 会社名
- ETETORU WOOD 梅津建築
- 事業内容
- 木造住宅の新築・リフォーム工事の設計、施工
- 住所
-
〒501-6121
岐阜県岐阜市柳津町上佐波1-334
- 営業時間
- 月～金 08:00～17:00
- ホームページ
- https://umezu2climb.com/
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