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大橋正寛プロ

大橋正寛

大工、二級建築士

大橋正寛プロはぎふチャンが厳正なる審査をした登録専門家です

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大橋正寛

大工、二級建築士

ETETORU WOOD 梅津建築

大橋正寛プロはぎふチャンが厳正なる審査をしたマイベストプロ岐阜の登録専門家です

設計から施工まで一貫して担当し、快適で美しい木造住宅を提案

大工として培った高い技術と、建築士の資格を生かし、顧客の暮らしに寄り添った住宅を提案。伝統技術「手刻み」の考え方により、木の美しさを引き出しながら、現場目線で住みやすい設計案を提示する。

マイベストプロ・インタビュー

丹精込めて仕上げる日本の伝統技術を継承し、木のぬくもりと美しさに満ちた家づくりを提案

大工と建築士の経験を生かし顧客に寄り添う住宅を手掛けるプロ

マイベストプロ岐阜による取材記事

資格

一級建築大工技能士
二級建築士
宅地建物取引主任者
2級建築施工管理技士
福祉住環境コーディネーター
木造建築物の組立等作業主任者技能講習修了
足場の組立て等作業主任者技能講習修了

事業者情報

氏名
大橋正寛（おおはしまさひろ）
職種
大工、二級建築士
大工、二級建築士
会社名
ETETORU WOOD 梅津建築
事業内容
木造住宅の新築・リフォーム工事の設計、施工
住所
〒501-6121
岐阜県岐阜市柳津町上佐波1-334
地図を見る
営業時間
月～金 08:00～17:00
ホームページ
https://umezu2climb.com/

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