設計から施工まで一貫して担当し、快適で美しい木造住宅を提案

丹精込めて仕上げる日本の伝統技術を継承し、木のぬくもりと美しさに満ちた家づくりを提案

資格

一級建築大工技能士

二級建築士

宅地建物取引主任者

2級建築施工管理技士

福祉住環境コーディネーター

木造建築物の組立等作業主任者技能講習修了

足場の組立て等作業主任者技能講習修了