窪田ゆりプロ

窪田ゆり

プロコーチ

窪田ゆりプロはぎふチャンが厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
窪田ゆりプロ
窪田ゆり

プロコーチ

株式会社Release

窪田ゆりプロはぎふチャンが厳正なる審査をしたマイベストプロ岐阜の登録専門家です

企業研修、個人セッション。キャリア20年の安心感

子育てから企業研修まで、人生のあらゆる場面に応じて個人セッションや企業研修を実施。感情にフォーカスし、自分の素直な気持ちを理解・表現する力を育むことで自分らしい生き方、人間関係の構築を楽しくサポート。

マイベストプロ・インタビュー

“楽しい”“笑いのある”研修しませんか！堅苦しい真面目な研修はもう終わり。個人セッションも大歓迎

人と組織を輝かせる感情に特化したコーチングのプロ

マイベストプロ岐阜による取材記事

資格

キャリアコンサルタント
米国C T I認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
メンタルケア心理士
NLPマスタープラクティショナー
アンガーマネジメント叱り方トレーナー
アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー
アンガーマネジメントティーンインストラクタートレーナー
アンガーマネジメントコンサルタント
アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントトレーナー
アンガーマネジメントハラスメント防止アドバイザー
キャリアトランプファシリテーター

事業者情報

氏名
窪田ゆり（くぼたゆり）
職種
プロコーチ
プロコーチ
店名
株式会社Release
事業内容
■企業向け：コーチング、人材育成・社員研修（コミュニケーション、心理的安全性、チームビルディングなど）ほか
■個人向け：キャリア、子育てなどに関する個人セッション、感情専門コーチ養成講座、講師養成講座ほか
■学校向け：感情教育、コミュニケーション、人生設計などに関する講演
住所
〒503-2403
岐阜県揖斐郡
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://release-jp.com/

