企業研修、個人セッション。キャリア20年の安心感
子育てから企業研修まで、人生のあらゆる場面に応じて個人セッションや企業研修を実施。感情にフォーカスし、自分の素直な気持ちを理解・表現する力を育むことで自分らしい生き方、人間関係の構築を楽しくサポート。
“楽しい”“笑いのある”研修しませんか！堅苦しい真面目な研修はもう終わり。個人セッションも大歓迎
人と組織を輝かせる感情に特化したコーチングのプロ
資格
キャリアコンサルタント
米国C T I認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
メンタルケア心理士
NLPマスタープラクティショナー
アンガーマネジメント叱り方トレーナー
アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー
アンガーマネジメントティーンインストラクタートレーナー
アンガーマネジメントコンサルタント
アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントトレーナー
アンガーマネジメントハラスメント防止アドバイザー
キャリアトランプファシリテーター
事業者情報
- 氏名
- 窪田ゆり（くぼたゆり）
- 職種
プロコーチ
- 店名
- 株式会社Release
- 事業内容
- ■企業向け：コーチング、人材育成・社員研修（コミュニケーション、心理的安全性、チームビルディングなど）ほか
■個人向け：キャリア、子育てなどに関する個人セッション、感情専門コーチ養成講座、講師養成講座ほか
■学校向け：感情教育、コミュニケーション、人生設計などに関する講演
- 住所
〒503-2403
岐阜県揖斐郡
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://release-jp.com/
