「4スタンス理論」に基づく“特性”尊重型ゴルフレッスン
体の特性や重心を「4スタンス理論」で分析し、個人に合ったスイングを指導。自然な動作で脱力しながら飛距離や精度の向上とスコアアップにつなげる。長時間にわたるプレーでも負担を軽減しやすいのも特長
マイベストプロ・インタビュー
スイングは十人十色。無理なフォーム改善よりもスムーズな動作を見つけスコアアップを導く
ゴルファーの重心や体の使い方を強みにするゴルフ指導のプロ
マイベストプロ岐阜による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 洞口誠男（ほらぐちまさお）
- 職種
-
ゴルフレッスンコーチ
- 会社名
- ゴルフライフサポート
- 事業内容
- 各練習場でのゴルフレッスン
・日本ラインゴルフ倶楽部練習場（可児市）
・土田ゴルフ練習場（可児市）
・ワイズゴルフクラブ御嵩（御嵩郡）
・ランドマーク桃花台ゴルフクラブ（小牧市）
・ユームゴルフ（愛西市）
・トミマスゴルフクラブ（瀬戸市）
- 住所
-
〒509-0202
岐阜県可児市
- 営業時間
- 10:00-21:30
- ホームページ
- https://golf-lifesupport.com/
