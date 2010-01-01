地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

洞口誠男プロ

洞口誠男

ゴルフレッスンコーチ

洞口誠男プロはぎふチャンが厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
ぎふチャン
洞口誠男プロ
専門家

Mybestpro Members

洞口誠男

ゴルフレッスンコーチ

ゴルフライフサポート

洞口誠男プロはぎふチャンが厳正なる審査をしたマイベストプロ岐阜の登録専門家です

「4スタンス理論」に基づく“特性”尊重型ゴルフレッスン

体の特性や重心を「4スタンス理論」で分析し、個人に合ったスイングを指導。自然な動作で脱力しながら飛距離や精度の向上とスコアアップにつなげる。長時間にわたるプレーでも負担を軽減しやすいのも特長

マイベストプロ・インタビュー

スイングは十人十色。無理なフォーム改善よりもスムーズな動作を見つけスコアアップを導く

ゴルファーの重心や体の使い方を強みにするゴルフ指導のプロ

マイベストプロ岐阜による取材記事

事業者情報

氏名
洞口誠男（ほらぐちまさお）
職種
ゴルフレッスンコーチ
ゴルフレッスンコーチ
会社名
ゴルフライフサポート
事業内容
各練習場でのゴルフレッスン
・日本ラインゴルフ倶楽部練習場（可児市）
・土田ゴルフ練習場（可児市）
・ワイズゴルフクラブ御嵩（御嵩郡）
・ランドマーク桃花台ゴルフクラブ（小牧市）
・ユームゴルフ（愛西市）
・トミマスゴルフクラブ（瀬戸市）
住所
〒509-0202
岐阜県可児市
地図を見る
営業時間
10:00-21:30
ホームページ
https://golf-lifesupport.com/

プロのインタビューを読む

ゴルファーの重心や体の使い方を強みにするゴルフ指導のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岐阜
  3. 岐阜のスクール・習い事
  4. 岐阜のゴルフスクール・レッスン
  5. 洞口誠男

洞口誠男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼