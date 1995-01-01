患者さんに寄り添う泌尿器科疾患のプロ
医療法人 石橋医院
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プロフィール
医師 ／ 石橋啓プロの一番の強み
泌尿器、皮膚系疾患の診療
長年、泌尿器科専門医として研究・治療に携わってきた豊富な経験と知識が信頼を得ている。泌尿器科、皮膚系疾患のほか、ウイルス・細菌感染症などに強みを持ち、患者さんに寄り添った診察で最善を尽くします。
経歴
1990年（平成2年） 福島県立医科大学医学部卒業
1994年（平成6年） 福島県立医科大学大学院医学研究科卒業
社会保険福島二本松病院泌尿器科
1995年（平成7年） 太田総合病院西ノ内病院泌尿器科
1997年（平成9年） 福島赤十字病院泌尿器科 副部長
2002年（平成14年） 福島県立医科大学医学部 助手
2003年（平成15年） 福島県立総合衛生学院臨床検査学科 科部長
2008年（平成20年） 福島県立医科大学泌尿器科学講座 講師
2012年（平成24年） Johannes Gutenberg University Mainz(Germany)
Department of Urology, Visiting Researcher
2013年（平成25年） 福島県立医科大学泌尿器科学講座 准教授
2019年（平成31年） 医療法人 石橋医院 理事長
DATA
- 氏名
- 石橋啓（いしばしけい）
- 医院名
- 医療法人 石橋医院
- 診療科目
- 泌尿器科、皮膚科、腎臓内科系疾患
- 職種
- 医師、泌尿器科医
- 資格
-
日本泌尿器科学会 専門医、指導医、代議員
日本性感染症 認定医、代議員
日本医師会認定産業医
インフェクションコントロールドクター
- 住所
-
〒963-8002
福島県 郡山市駅前1-14-16
- 電話
-
024-922-2882
- 診療時間
-
月・火・水・金曜日 9：00～12：00、14：00～17：30
水・土曜日 9：00～12：00 ※午後は休診
- 休診日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://ishibashi-cl.jp/
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