既存住宅の価値を高めるプロ
合資会社註文住宅一山
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プロフィール
宅地建物取引士 ／ 細矢国昭プロの一番の強み
大切な住まいを、価値あるものへ
「確かな目」で、既存住宅を調査し、価値あるものへと昇華。既存住宅を売りたい方と、買いたい方との架け橋になっています。
経歴
山形県出身・城西大学卒業後ハウスビルダーウンノハウスに就職、新築住宅・アパートの営業担当し営業職時350棟以上受注引き渡し、ウンノハウス福島支店取締役支店長後、合資会社註文住宅一山代表社員に就任。
DATA
- 氏名
- 細矢国昭（ほそやくにあき）
- 会社名
- 合資会社註文住宅一山
- 事業内容
-
・不動産の売買及び仲介業
・不動産のリフォーム及びリノベーション
・一級建築士事務所
・一般建設業許可
- 特徴
- 通常、既存住宅の取り引きにおいては、「中古の建物って大丈夫なのだろうか」と、売り手、買い手ともに不安 がつきもの。そんな不安を解消します。
- 職種
- 宅地建物取引士
- 資格
-
宅地建物取引士
福祉住環境コーディネーター2 級
ファイナシャルプランナー2級
マンション管理業務主任者
- 住所
-
〒963-8018
福島県 郡山市桃見台 8 番 24 号
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://ichiyamagsk.com
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