労働者派遣業の支援において「地域1番店を目指す社労士事務所」

派遣業の許認可手続きや労働局調査の立ち会い、介護・福祉事業所の「処遇改善加算」の申請、労使間紛争の解決なども支援。労働保険事務組合も運営し労災保険の対象外である経営者や役員の特別加入にも対応。