労働者派遣業の支援において「地域1番店を目指す社労士事務所」
派遣業の許認可手続きや労働局調査の立ち会い、介護・福祉事業所の「処遇改善加算」の申請、労使間紛争の解決なども支援。労働保険事務組合も運営し労災保険の対象外である経営者や役員の特別加入にも対応。
マイベストプロ・インタビュー
派遣業の諸手続きや事業主の労災保険加入、介護の処遇改善加算申請にも対応
労働者派遣事業許認可申請や労働局対応にも精通するプロ
マイベストプロ福島による取材記事
資格
特定社会保険労務士
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
事業者情報
- 氏名
- 秋本浩志（あきもとひろし）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士
- 会社名
- 社労士事務所Green
- 事業内容
- 社会保険関連書類作成
労働保険関連書類作成
相談・顧問業務
就業規則・各種規定作成
助成金申請業務
- 住所
-
〒970-8026
福島県いわき市平字堂ノ前4-8
- 営業時間
- 8：00～17：00（土・日・祝日を除く）
- ホームページ
- https://green-gift.jp/detail/1910/
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