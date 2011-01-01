“わくわく”で主体性と成長を支援
主体性を尊重した自由選択型の活動と、家庭・地域とつながる仕組みを備えた児童発達支援・放課後等デイサービス。苦手を“避ける配慮”で終わらせず、わくわくする体験と組み合わせることで“乗り越える力”を育む。
マイベストプロ・インタビュー
楽しく自由に“わくわく”する体験を通じて、その子らしい成長をサポート
家庭・地域とともに子どもの可能性を育む支援のプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
資格
理学療法士
事業者情報
- 氏名
- 成田雄亮（なりたゆうすけ）
- 職種
-
児童発達支援・放課後等デイサービス
児童発達支援・放課後等デイサービス
- 会社名
- 合同会社エイト
- 事業内容
- 児童発達支援・放課後等デイサービスの運営および家庭・地域と連携した福祉支援
- 住所
-
〒807-0821
福岡県北九州市八幡西区陣原5-10-32
- 営業時間
-
9:00～17:00 日曜日定休
※児童発達支援は土曜日・祝日休業
- ホームページ
- https://www.wakuwaku-eight.com/
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