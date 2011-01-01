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成田雄亮プロ

成田雄亮

児童発達支援・放課後等デイサービス

成田雄亮プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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成田雄亮プロ
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成田雄亮

児童発達支援・放課後等デイサービス

合同会社エイト

成田雄亮プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

“わくわく”で主体性と成長を支援

主体性を尊重した自由選択型の活動と、家庭・地域とつながる仕組みを備えた児童発達支援・放課後等デイサービス。苦手を“避ける配慮”で終わらせず、わくわくする体験と組み合わせることで“乗り越える力”を育む。

マイベストプロ・インタビュー

楽しく自由に“わくわく”する体験を通じて、その子らしい成長をサポート

家庭・地域とともに子どもの可能性を育む支援のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

理学療法士

事業者情報

氏名
成田雄亮（なりたゆうすけ）
職種
児童発達支援・放課後等デイサービス
児童発達支援・放課後等デイサービス
会社名
合同会社エイト
事業内容
児童発達支援・放課後等デイサービスの運営および家庭・地域と連携した福祉支援
住所
〒807-0821
福岡県北九州市八幡西区陣原5-10-32
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営業時間
9:00～17:00　日曜日定休
※児童発達支援は土曜日・祝日休業
ホームページ
https://www.wakuwaku-eight.com/

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