正確性の高い熟練の技で鉄筋加工・鉄筋の取り付けを行うプロ
サンロード・スチール株式会社
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プロフィール
鉄筋加工工事 ／ 平尾具行プロの一番の強み
熟練職人たちが正確性の高い鉄筋を自社工場で加工
建造物の骨格となる高品質の鉄筋を、高い技術力を持つ職人が全て自社工場で加工。安全性はもちろんのこと、正確性を重要視し、現場の状況に応じて取り付け。北九州市を中心に九州全土の工事を手掛けます。
DATA
- 氏名
- 平尾具行（ひらおともゆき）
- 会社名
- サンロード・スチール株式会社
- 事業内容
-
■工事部門
鉄筋加工・特殊鉄筋加工・鉄筋の取り付け
■杭頭補強筋
・杭頭補強ユニット筋
・杭頭補強 バーヘッド鉄筋定着工法
■ロード・キャッチ（梁筋、主筋受台）
■その他特注鉄筋溶接
- 職種
- 鉄筋加工工事
- 住所
-
〒803-0185
福岡県 北九州市小倉南区石原町205-12
- 電話
-
093-451-4609
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サンロード・スチール株式会社
担当平尾具行（ひらおともゆき）