荒巻健志プロ

荒巻健志

障がい者就労支援・障がい者雇用支援

荒巻健志プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

荒巻健志

障がい者就労支援・障がい者雇用支援

株式会社SoiL / 株式会社soil select

荒巻健志プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

福祉×ビジネスの知見を生かした障がい者雇用支援

障がい者の就労支援と多角的な事業運営で培った経験・知見をもとに、企業や事業所の障がい者雇用や経営課題をサポート。福祉とビジネスの双方に根ざした提案で、地域に持続可能な雇用と働きやすい環境を広げます。

マイベストプロ・インタビュー

地域に持続可能な雇用を生み出す障がい者就労支援の知見で支援

「福祉もビジネスも100％」を実践する障がい者雇用支援のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

社会福祉士
サービス管理責任者

事業者情報

氏名
荒巻健志（あらまきたけし）
職種
障がい者就労支援・障がい者雇用支援
障がい者就労支援・障がい者雇用支援
会社名
株式会社SoiL / 株式会社soil select
事業内容
・障がい福祉サービスおよび障がい者雇用に関する支援
・就労継続支援A型・就労選択支援事業
・農福連携事業
・アパレル事業
・美容事業
住所
〒832-0057
福岡県柳川市
営業時間
平日9:00～18:00
ホームページ
https://soil-yanagawa.net/

「福祉もビジネスも100％」を実践する障がい者雇用支援のプロ

