福祉×ビジネスの知見を生かした障がい者雇用支援
障がい者の就労支援と多角的な事業運営で培った経験・知見をもとに、企業や事業所の障がい者雇用や経営課題をサポート。福祉とビジネスの双方に根ざした提案で、地域に持続可能な雇用と働きやすい環境を広げます。
「福祉もビジネスも100％」を実践する障がい者雇用支援のプロ
資格
社会福祉士
サービス管理責任者
事業者情報
- 氏名
- 荒巻健志（あらまきたけし）
- 職種
障がい者就労支援・障がい者雇用支援
障がい者就労支援・障がい者雇用支援
- 会社名
- 株式会社SoiL / 株式会社soil select
- 事業内容
- ・障がい福祉サービスおよび障がい者雇用に関する支援
・就労継続支援A型・就労選択支援事業
・農福連携事業
・アパレル事業
・美容事業
- 住所
-
〒832-0057
福岡県柳川市
- 営業時間
- 平日9:00～18:00
- ホームページ
- https://soil-yanagawa.net/
