WEB広告運用を軸にするデジタルマーケティングのプロ
勝連盛裕（かつれんもりひろ） ／ WEBマーケティングコンサルタント
株式会社プラセム
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- 092-791-7613
プロフィール
WEBマーケティングコンサルタント ／ 勝連盛裕プロの一番の強み
媒体社からも認められるWEB広告の運用ノウハウで、成果を導く
WEB広告の制作から運用まで、これまで300社以上で実績。2022年に全国上位3％にあたる「Google Premier Partner」、九州初の「Yahoo!★★★セールスパートナー」に認定。
経歴
国立沖縄工業高等専門学校卒業後、旭化成株式会社で半導体研究に携わる
2016年 会社を独立し個人事業主として、3年半の間、WEBマーケティング支援に従事
2020年7月 「株式会社プラセム」入社
WEBコンサルティング事業部 責任者に就任
実績
・Google Premier Partner (グーグルプレミアパートナー)認定
・Yahoo! 特別認定パートナー（広告運用パートナー）
・Yahoo!マーケティングソリューションパートナー3つ星（2022年後期）
・2021年 第1回 日本中小企業大賞 受賞
・アイミツアワード2020 WEBサイト制作・SEO対策2部門受賞
・「健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」認定
・TikTok for Business 代理店リワード・プログラム シルバー認定（2023年）
・各種SNS広告媒体認定代理店（Facebook・Instagram、Twitter、LINE、TikTok、SmartNews）
DATA
- 氏名
- 勝連盛裕（かつれんもりひろ）
- 会社名
- 株式会社プラセム
- 事業内容
-
■WEBコンサルティング事業
WEB広告運用（リスティング・SNS・アフィリエイト・動画・アプリ）／マップエンジン最適化サービス「MEO Plus」／SEO／GA4／アクセス解析・データ分析
■クリエイティブ制作事業
クリエイティブ制作サービス「WOKASI」／WEBサイト制作（コーポレート・リクルート・サービス）／ランディングページ制作／LP・バナー／ロゴ・アイコン・キャラクター／動画／DTP／保守管理
■人材コンサルティング事業
■不動産コンサルティング事業
- 職種
- WEBマーケティングコンサルタント
- 資格
-
YMAA認証資格（薬機法・医療法遵守広告代理店認証）
KTAA認証資格（景品表示法・特定商取引法遵守広告代理店認証）
- 住所
-
〒812-0011
福岡県 福岡市博多区博多駅前3-13-4 リアンプレミアム博多駅前ビル3F
- 電話
-
092-791-7613
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://plusem.co.jp/
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