歴20年以上のパソコンサポートのプロ
一般社団法人バックアップ
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プロフィール
パソコンサポート ／ 藤井真プロの一番の強み
初期設定からトラブル解決まで対応するITサポートサービス
パソコンやスマートフォンの設定やトラブル時の対応、修理、販売まで幅広く対応する。被災者支援活動の経験や心理カウンセラーの資格を生かした社会貢献活動やメンタルヘルスのコンサルティングも行っている。
DATA
- 氏名
- 藤井真（ふじいまこと）
- 会社名
- 一般社団法人バックアップ
- 事業内容
-
パソコン事業
心理カウンセラー事業
- 職種
- パソコンサポート
- 資格
-
工事担任者 （第二級デジタル通信）
古物商許可
LADP上級心理カウンセラー
- 住所
-
〒812-0011
福岡県 福岡市博多区博多駅前2-10-12-1009 ハイラーク博多駅前ビル
- 電話
-
092-409-3891
- 営業時間
-
月〜木 10：00〜18：00
金曜日 事務所開放日
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://pcdock.net/
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担当藤井真（ふじいまこと）