科学的根拠に基づく研究と実践で健やかな暮らしを支援
食と健康をテーマに30年以上研究を重ね、科学的根拠に基づく製品開発・機能性評価・情報発信を実践。執筆や講演、メディア発信を通して、誰もが健やかに生きるための知識と習慣づくりを支援しています
マイベストプロ・インタビュー
サイエンスで身近な人たちを幸せに。より健やかで心豊かな毎日を応援
研究・経営・教育を通じて身近な人の健康を支えるプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 大貫宏一郎（おおぬきこういちろう）
- 職種
-
健康食品の研究開発・コンサルティング
健康食品の研究開発・コンサルティング
- 会社名
- 株式会社ユーザーライフサイエンス
- 事業内容
- 健康食品のトータルコンサルティング（製品開発支援）
執筆（研究論文、コラム、監修コメント、小冊子、電子書籍等）
講演（食品および医学全般、製品紹介、社内外の研修等）
広報支援（推薦、コメント、SNS、動画作成等）
- 住所
-
〒820-0115
福岡県飯塚市仁保372-3
- 営業時間
- 問い合わせはフォーム、メールまたはLINE にて受け付けています
- ホームページ
- https://userlife.science/
プロのインタビューを読む
研究・経営・教育を通じて身近な人の健康を支えるプロ