地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

大貫宏一郎プロ

大貫宏一郎

健康食品の研究開発・コンサルティング

大貫宏一郎プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
九州朝日放送
大貫宏一郎プロ
専門家

Mybestpro Members

大貫宏一郎

健康食品の研究開発・コンサルティング

株式会社ユーザーライフサイエンス

大貫宏一郎プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

科学的根拠に基づく研究と実践で健やかな暮らしを支援

食と健康をテーマに30年以上研究を重ね、科学的根拠に基づく製品開発・機能性評価・情報発信を実践。執筆や講演、メディア発信を通して、誰もが健やかに生きるための知識と習慣づくりを支援しています

マイベストプロ・インタビュー

サイエンスで身近な人たちを幸せに。より健やかで心豊かな毎日を応援

研究・経営・教育を通じて身近な人の健康を支えるプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

事業者情報

氏名
大貫宏一郎（おおぬきこういちろう）
職種
健康食品の研究開発・コンサルティング
健康食品の研究開発・コンサルティング
会社名
株式会社ユーザーライフサイエンス
事業内容
健康食品のトータルコンサルティング（製品開発支援）
執筆（研究論文、コラム、監修コメント、小冊子、電子書籍等）
講演（食品および医学全般、製品紹介、社内外の研修等）
広報支援（推薦、コメント、SNS、動画作成等）
住所
〒820-0115
福岡県飯塚市仁保372-3
地図を見る
営業時間
問い合わせはフォーム、メールまたはLINE にて受け付けています
ホームページ
https://userlife.science/

プロのインタビューを読む

研究・経営・教育を通じて身近な人の健康を支えるプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡のビジネス
  4. 福岡の研究・リサーチ
  5. 大貫宏一郎

大貫宏一郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼