◆医療ガス事業

・医療用ガス類の販売（酸素、笑気、窒素、殺菌ガスなど）

・日本薬局方酸素（19.6MPa充てん対応）の製造販売

・医療機器（高度管理医療機器を含）の販売レンタル及び修理

・医療ガス設備の設計施工及び保守管理



◆在宅医療事業

・在宅酸素療養用機器の販売レンタル及びメンテナンス

・持続陽圧呼吸療法関連機器の販売レンタル及びメンテナンス

・在宅人工呼吸療法関連機器の販売レンタル及びメンテナンス



◆高圧ガス特殊ガス事業

・液化ヘリウムなどの液化ガスの販売

・各種高圧ガス、高純度ガス、標準ガス、混合ガスの販売

・特殊ガス設備の設計施工及びメンテナンス

・高圧ガス容器の再検査およびリフレッシュ