北九州で55年。医療用ガスをメインに取り扱う会社
医療用酸素・各種ガスを販売。医療ガス配管の設計施工・メンテナンス業務。流量計等の医療機器の販売・修理。在宅医療のサポート業務。医療機関等のニーズに答えて55年になります。非常時は24時間対応です。
マイベストプロ・インタビュー
北九州を拠点に、医療用酸素をはじめ各種医療用ガスの提供を通して地域医療に貢献
地域医療を支える医療用酸素・各種医療ガスのプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
資格
医薬品製造業許可
医薬品販売業許可
第二類医薬品製造販売業許可
医療機器修理業許可
一般建設業許可（管工事業）
高度管理医療機器販売業貸与業許可
高圧ガス販売営業許可
容器検査所登録
事業者情報
- 氏名
- 重留輝泰（しげとめてるやす）
- 職種
-
医療用酸素・各種医療ガス販売
医療用酸素・各種医療ガス販売
- 会社名
- 有限会社浪速酸素商会
- 事業内容
- ◆医療ガス事業
・医療用ガス類の販売（酸素、笑気、窒素、殺菌ガスなど）
・日本薬局方酸素（19.6MPa充てん対応）の製造販売
・医療機器（高度管理医療機器を含）の販売レンタル及び修理
・医療ガス設備の設計施工及び保守管理
◆在宅医療事業
・在宅酸素療養用機器の販売レンタル及びメンテナンス
・持続陽圧呼吸療法関連機器の販売レンタル及びメンテナンス
・在宅人工呼吸療法関連機器の販売レンタル及びメンテナンス
◆高圧ガス特殊ガス事業
・液化ヘリウムなどの液化ガスの販売
・各種高圧ガス、高純度ガス、標準ガス、混合ガスの販売
・特殊ガス設備の設計施工及びメンテナンス
・高圧ガス容器の再検査およびリフレッシュ
- 住所
-
〒802-0826
福岡県北九州市小倉南区横代南町5丁目1-15
- 営業時間
- 9:00～17:00 日曜・祝日・年末年始定休
- ホームページ
- https://www.naniwa-sanso.co.jp/
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