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松尾啓三プロ

松尾啓三

エネルギーまちづくりコンサルタント

松尾啓三プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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松尾啓三

エネルギーまちづくりコンサルタント

株式会社マツヲ3企画

松尾啓三プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

地域特性に合わせた再生可能エネルギーをまちづくりに活用

地熱をはじめ再生可能エネルギーを活用した地域活性化・防災力強化に取り組む「エネルギーまちづくりコンサルタント」。事業者・専門家・地域住民等のコミュニケーションをサポートし、事業の成功に貢献します！

マイベストプロ・インタビュー

各地の特性に合わせた「エネルギーまちづくり」で、安定供給と地域振興を目指す

地域に貢献する再エネ活用コンサルティングのプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

技術士（建設部門：都市及び地方計画）

事業者情報

氏名
松尾啓三（まつおけいぞう）
職種
エネルギーまちづくりコンサルタント
エネルギーまちづくりコンサルタント
会社名
株式会社マツヲ3企画
事業内容
・土木関連業務（地域計画業務／動画資料作成／設計補助／現地調査補助／ドローン空撮／AI・IoT活用等）
・地熱および再生可能エネルギー関連業務（各種申請補助／現地調査補助／資源量調査／小規模発電所設計／未利用資源の活用（炭化、ペレット化等）／その他各種アドバイザリー業務等）
・地域振興関連業務（再エネ・未利用資源を活用した地域振興および地域防災力向上サポート／各種イベント企画等）
住所
福岡県福岡市博多区
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営業時間
お問い合わせください
ホームページ
http://mk3-kikaku.com/

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