・土木関連業務（地域計画業務／動画資料作成／設計補助／現地調査補助／ドローン空撮／AI・IoT活用等）

・地熱および再生可能エネルギー関連業務（各種申請補助／現地調査補助／資源量調査／小規模発電所設計／未利用資源の活用（炭化、ペレット化等）／その他各種アドバイザリー業務等）

・地域振興関連業務（再エネ・未利用資源を活用した地域振興および地域防災力向上サポート／各種イベント企画等）