地域特性に合わせた再生可能エネルギーをまちづくりに活用
地熱をはじめ再生可能エネルギーを活用した地域活性化・防災力強化に取り組む「エネルギーまちづくりコンサルタント」。事業者・専門家・地域住民等のコミュニケーションをサポートし、事業の成功に貢献します！
マイベストプロ・インタビュー
各地の特性に合わせた「エネルギーまちづくり」で、安定供給と地域振興を目指す
地域に貢献する再エネ活用コンサルティングのプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
資格
技術士（建設部門：都市及び地方計画）
事業者情報
- 氏名
- 松尾啓三（まつおけいぞう）
- 職種
-
エネルギーまちづくりコンサルタント
エネルギーまちづくりコンサルタント
- 会社名
- 株式会社マツヲ3企画
- 事業内容
- ・土木関連業務（地域計画業務／動画資料作成／設計補助／現地調査補助／ドローン空撮／AI・IoT活用等）
・地熱および再生可能エネルギー関連業務（各種申請補助／現地調査補助／資源量調査／小規模発電所設計／未利用資源の活用（炭化、ペレット化等）／その他各種アドバイザリー業務等）
・地域振興関連業務（再エネ・未利用資源を活用した地域振興および地域防災力向上サポート／各種イベント企画等）
- 住所
- 福岡県福岡市博多区
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- http://mk3-kikaku.com/
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