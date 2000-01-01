相続や事業承継に強い会計と税務のプロ
宮川公認会計士事務所
プロフィール
公認会計士・税理士 ／ 宮川英之プロの一番の強み
依頼主の目線に立ち、相続税や事業承継、経営を真摯にサポート
不動産の税務、法人顧問における多数の実績をもとに、地元福岡で相続税の申告・手続きや相続税対策、事業承継に強みを発揮。依頼主の目線に立つ姿勢を大切に、真摯な姿勢でトータルサポートを行う。
経歴
一橋大学経済学部2000年に卒業。一般事業会社、監査法人の勤務を経て、2013年に宮川公認会計事務所を開業する。法人顧問、会社設立支援に実績を重ね、最近では相談依頼が急増している相続税申告・事業継承に力を入れる。
実績
申告・相談実績年間150件超
法人設立等の事業相談年間100件超
DATA
- 氏名
- 宮川英之（みやがわひでゆき）
- 事務所名
- 宮川公認会計士事務所
- 事業内容
-
会計事務所・税理士事務所
相続・事業承継、税理士顧問、会社設立、創業支援、経理代行
- 特徴
-
相続、事業経営、不動産税務の専門的知見を活かした親身な対応
天神駅徒歩1分で便利な立地の事務所
法人設立や節税対策、納税資金対策などのアドバイスも充実
- 職種
- 公認会計士 税理士
- 資格
- 公認会計士・税理士
- 住所
-
〒810-0001
福岡県 福岡市中央区天神2丁目8番36号 天神NKビル8階
- 電話
-
092-791-1007
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://tenjin-souzoku.com/
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担当宮川英之（みやがわひでゆき）