声から特性などを可視化する音声診断ツール「5VOICE.」
5秒の声から特性やストレス傾向などを可視化する音声診断ツール「5VOICE.」を開発・提供。社員の個性や強み、ストレスリスクを明確にし、採用や育成、チームビルディングなど「人の課題」を解消に導きます。
わずか5秒で声から特性や適性、ストレス度を解析する「5VOICE.」で、人の課題を解決に導く
声から「人」を知る音声診断ツールで人材戦略を実現に導くプロ
事業者情報
- 氏名
- 柊木匠（ひいらぎたくみ）
- 職種
人事・経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社ライフスタイルマネジメント
- 事業内容
- 音声診断ツール「5VOICE.」を軸にした、人事・経営コンサルティング：採用や人材育成、チームビルディング、健康経営の推進を支援
- 住所
〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉
- 営業時間
- 10:00～17:00
- ホームページ
- https://seimonbunseki.net/
