柊木匠プロ

柊木匠

人事・経営コンサルタント

柊木匠

人事・経営コンサルタント

株式会社ライフスタイルマネジメント

柊木匠プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

声から特性などを可視化する音声診断ツール「5VOICE.」

5秒の声から特性やストレス傾向などを可視化する音声診断ツール「5VOICE.」を開発・提供。社員の個性や強み、ストレスリスクを明確にし、採用や育成、チームビルディングなど「人の課題」を解消に導きます。

わずか5秒で声から特性や適性、ストレス度を解析する「5VOICE.」で、人の課題を解決に導く

声から「人」を知る音声診断ツールで人材戦略を実現に導くプロ

事業者情報

氏名
柊木匠（ひいらぎたくみ）
職種
人事・経営コンサルタント
人事・経営コンサルタント
会社名
株式会社ライフスタイルマネジメント
事業内容
音声診断ツール「5VOICE.」を軸にした、人事・経営コンサルティング：採用や人材育成、チームビルディング、健康経営の推進を支援
住所
〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉
営業時間
10:00～17:00
声から「人」を知る音声診断ツールで人材戦略を実現に導くプロ

