日本の空き家問題に取り組む不動産売買・管理のプロ
株式会社エターナルポートプロパティーズ
プロフィール
不動産業 ／ 田中徹プロの一番の強み
空き家の相続問題から有効活用までお客様と一緒にワンストップで
空き家、遊休地所有に関する困り事の相談に対応。相続関係、近隣との問題や補助金、有効活用の問題も、これまで培った士業、業者とのネットワークで早期解決へと導く。空き家を活用した古民家物件の紹介も行う。
経歴
海外でシステムエンジニアとして旅行会社に勤務した後、2013年に帰国。不動産会社に勤務し、2014年に宅建取引士の資格を取得。2016年に株式会社エターナルポートプロパティーズを開業
実績
〈主な取引先〉
福岡県信用組合／北九州銀行／遠賀信用金庫
株式会社アーネストワン／株式会社一建設／株式会社よかタウン
DATA
- 氏名
- 田中徹（たなかとおる）
- 会社名
- 株式会社エターナルポートプロパティーズ
- 事業内容
-
●不動産のコンサルティング業務
●土地、ビル、マンション賃貸業務
●宅地分譲、マンション分譲、住宅建売業務
●不動産の売買、賃貸等の仲介あっせん業務
●リフォーム、リノベーション業務
●住宅ローンのコンサルティング業務
- 特徴
-
●「所有者が施設等にいる」「住宅を手放したくない」などが原因で、全国各地で発生している空き家問題に積極的に取り組む
●解決策が分からず、不動産の管理や相続手続きができない人に問題解消のアドバイスや協力を行う。経済的問題についてもサポート
●空き家を活用した古民家物件を紹介し、田舎暮らしを応援
●年金受給者の不動産購入希望者に対し、住宅ローンなどの融資を活用した不動産購入を応援
- 職種
- 不動産業
- 資格
-
宅建取引業者
宅建取引士
賃貸不動産経営管理士
住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー
- 住所
-
〒811-3501
福岡県 宗像市
- 電話
-
0940-39-3911
不在時は折り返しますのでメッセージをお願いします。
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝休日
- ホームページ
- https://eternalport.co.jp/
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株式会社エターナルポートプロパティーズ
担当田中徹（たなかとおる）