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用松俊彦

太陽光発電システムと蓄電池システムによる自家消費提案のプロ

用松俊彦（もちまつとしひこ） ／ 新エネルギー機器アドバイザー

株式会社エコテックシステム

お電話での
お問い合わせ
092-918-7077

プロフィール

用松俊彦プロの写真

新エネルギー機器アドバイザー ／ 用松俊彦プロの一番の強み

太陽光発電と蓄電池で長期的な電気料金削減の仕組み作りを応援

地域密着をモットーに適正価格での販売、施工、アフターフォローをワンストップで行い、太陽光発電システム、蓄電池、HEMS、エコキュートで等の新エネルギー機器の設置により長期的な電気料金削減の仕組みを提案

経歴

1969年　福岡県太宰府市出身。早稲田大学教育学部卒業。20年間東京でサラリーマン生活を送ったあと、家業を継ぐべく2007年に株式会社エコテックシステムに入社。太陽光発電システムや蓄電池システムの設計は、メーカーに丸投げせずに独自の知見で、自社で設計することがモットー。提案力で勝負しています。

実績

太陽光発電システム　販売・施工実績　累計約1000件
定置用蓄電池システム　販売・施工実績　累計約400台
2018　九州電力　オール電化営業活動キャンペーン第44位（全九州）
2019　シャープ　セールスコンテスト三つ星賞
2020　シャープ　セールスコンテスト　スーパーセールスマンの部　全国第5位
シャープ　セールスコンテスト　定置用蓄電池の部　全国第10位

DATA

氏名
用松俊彦（もちまつとしひこ）
会社名
株式会社エコテックシステム
事業内容
■ 太陽光発電システム、蓄電池、オール電化機器、HEMS等の新エネルギー機器の販売・施工
■システムキッチン、ユニットバスなどの水周りリフォーム
職種
新エネルギー機器アドバイザー
資格
◆スマートマスター（＝スマートハウスの専門家）
◆PV施工技術者
住所
〒818-0054
福岡県 筑紫野市杉塚6-11-24
電話
092-918-7077
営業時間
9：00～18：00（事務部門は月～金）
定休日
営業部門：水　 事務部門：土・日
ホームページ
http://chikushikizai.com/
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