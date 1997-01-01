太陽光発電システムと蓄電池システムによる自家消費提案のプロ
用松俊彦（もちまつとしひこ） ／ 新エネルギー機器アドバイザー
株式会社エコテックシステム
- お電話での
お問い合わせ
- 092-918-7077
プロフィール
新エネルギー機器アドバイザー ／ 用松俊彦プロの一番の強み
太陽光発電と蓄電池で長期的な電気料金削減の仕組み作りを応援
地域密着をモットーに適正価格での販売、施工、アフターフォローをワンストップで行い、太陽光発電システム、蓄電池、HEMS、エコキュートで等の新エネルギー機器の設置により長期的な電気料金削減の仕組みを提案
経歴
1969年 福岡県太宰府市出身。早稲田大学教育学部卒業。20年間東京でサラリーマン生活を送ったあと、家業を継ぐべく2007年に株式会社エコテックシステムに入社。太陽光発電システムや蓄電池システムの設計は、メーカーに丸投げせずに独自の知見で、自社で設計することがモットー。提案力で勝負しています。
実績
太陽光発電システム 販売・施工実績 累計約1000件
定置用蓄電池システム 販売・施工実績 累計約400台
2018 九州電力 オール電化営業活動キャンペーン第44位（全九州）
2019 シャープ セールスコンテスト三つ星賞
2020 シャープ セールスコンテスト スーパーセールスマンの部 全国第5位
シャープ セールスコンテスト 定置用蓄電池の部 全国第10位
DATA
- 氏名
- 用松俊彦（もちまつとしひこ）
- 会社名
- 株式会社エコテックシステム
- 事業内容
-
■ 太陽光発電システム、蓄電池、オール電化機器、HEMS等の新エネルギー機器の販売・施工
■システムキッチン、ユニットバスなどの水周りリフォーム
- 職種
- 新エネルギー機器アドバイザー
- 資格
-
◆スマートマスター（＝スマートハウスの専門家）
◆PV施工技術者
- 住所
-
〒818-0054
福岡県 筑紫野市杉塚6-11-24
- 電話
-
092-918-7077
- 営業時間
- 9：00～18：00（事務部門は月～金）
- 定休日
- 営業部門：水 事務部門：土・日
- ホームページ
- http://chikushikizai.com/
用松俊彦プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社エコテックシステム
担当用松俊彦（もちまつとしひこ）