本田幸一郎プロ

本田幸一郎

民泊・ホテル管理業

本田幸一郎プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

本田幸一郎

民泊・ホテル管理業

株式会社アルマデ

本田幸一郎プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

不動産を民泊やホテルとして資産活用し収益の最大化を目指す

福岡を拠点に、一戸建て住宅やマンションを民泊やホテルとして活用するコンサルティング業務を展開。グループに行政書士事務所を持ち、民泊に関する各種申請にもワンストップで対応。不動産収益の最大化を目指す

一戸建て住宅やマンションなどを活用し、民泊ビジネスを成功に導くコンサルティング事業を展開

一戸建て住宅やマンションを「資産」として有効活用するプロ

事業者情報

氏名
本田幸一郎（ほんだこういちろう）
職種
民泊・ホテル管理業
会社名
株式会社アルマデ
事業内容
民泊・ホテルコンサルティング、管理・清掃など
住所
〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町12-1　JCI御供所町ビル2F
営業時間
10：00～18：30
定休日
土日祝
ホームページ
https://www.almade.jp/src/index.html#home

