不動産を民泊やホテルとして資産活用し収益の最大化を目指す

福岡を拠点に、一戸建て住宅やマンションを民泊やホテルとして活用するコンサルティング業務を展開。グループに行政書士事務所を持ち、民泊に関する各種申請にもワンストップで対応。不動産収益の最大化を目指す