技術・知識を生かしたワンストップ対応が強み
設計から管理・施工、アフターケアまでワンストップ対応し、顧客の負担とコストの軽減につなげます。大手飲食チェーンやホームセンターなど豊富な施工実績を持ち、難工事でも自前で図面作成してプランを提案します。
空調換気設備の設計から施工・修繕まで一貫して引き受け、快適な空間づくりを実現
設計、施工、修繕を一貫対応する空調換気設備のプロ
資格
第二種電気工事士
自由研削砥石の取替等の業務に係る特別教育修了
職長・安全衛生責任者教育修了
労働安全衛生法による特別教育修了
アーク溶接技術
あと施工アンカー技術講習受講終了
二級冷凍空気調和機器技能士
ガス溶接技能講習修了
事業者情報
- 氏名
- 濵和裕（はまかずひろ）
- 職種
-
空調換気設備工事
空調換気設備工事
- 会社名
- T-tec株式会社
- 事業内容
- 空調設備工事
換気設備工事
電気工事
空調機保守点検・洗浄
家庭用エアコンの取り付け・洗浄
- 住所
-
〒816-0904
福岡県大野城市大池1-5-29
- 営業時間
- 8:00～17:00
- ホームページ
- https://www.t-tec-ac.com/
