濵和裕プロ

濵和裕

空調換気設備工事

濵和裕プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

濵和裕

空調換気設備工事

T-tec株式会社

濵和裕プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

技術・知識を生かしたワンストップ対応が強み

設計から管理・施工、アフターケアまでワンストップ対応し、顧客の負担とコストの軽減につなげます。大手飲食チェーンやホームセンターなど豊富な施工実績を持ち、難工事でも自前で図面作成してプランを提案します。

空調換気設備の設計から施工・修繕まで一貫して引き受け、快適な空間づくりを実現

設計、施工、修繕を一貫対応する空調換気設備のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

第二種電気工事士
自由研削砥石の取替等の業務に係る特別教育修了
職長・安全衛生責任者教育修了
労働安全衛生法による特別教育修了
アーク溶接技術
あと施工アンカー技術講習受講終了
二級冷凍空気調和機器技能士
ガス溶接技能講習修了

事業者情報

氏名
濵和裕（はまかずひろ）
職種
空調換気設備工事
空調換気設備工事
会社名
T-tec株式会社
事業内容
空調設備工事
換気設備工事
電気工事
空調機保守点検・洗浄
家庭用エアコンの取り付け・洗浄
住所
〒816-0904
福岡県大野城市大池1-5-29
営業時間
8:00～17:00
ホームページ
https://www.t-tec-ac.com/

設計、施工、修繕を一貫対応する空調換気設備のプロ

