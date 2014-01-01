理学療法士 ／ 川口博司プロの一番の強み

利用者一人一人の尊厳を守り心に寄り添う総合介護サービス

個別リハビリ型デイサービスから訪問看護、介護タクシー、高齢者の生活支援まで。介護・福祉・医療の専門スタッフが心と心で一人一人に向き合い、介護サービスを受けながら自分らしく自宅で暮らすお手伝い。