自分らしく自宅で暮らす高齢者を支援する介護のプロ
株式会社ハート＆ハート
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プロフィール
理学療法士 ／ 川口博司プロの一番の強み
利用者一人一人の尊厳を守り心に寄り添う総合介護サービス
個別リハビリ型デイサービスから訪問看護、介護タクシー、高齢者の生活支援まで。介護・福祉・医療の専門スタッフが心と心で一人一人に向き合い、介護サービスを受けながら自分らしく自宅で暮らすお手伝い。
経歴
福井県内の専門学校で学び理学療法士資格を取得。
総合病院、在宅介護サービス事業所に勤務後、独立。
2013年5月 株式会社ハート＆ハート 設立
2014年2月 リハビリハウス陽和縁（通所介護） 開設
2014年5月 ハート＆ハート訪問看護ステーション（訪問看護） 開設
2016年4月 ハート＆ライフサポート（福祉用具貸与・販売） 開設
2018年3月 リハビリ施設陽和縁（通所介護） 新築移転
DATA
- 氏名
- 川口博司（かわぐちひろし）
- 会社名
- 株式会社ハート＆ハート
- 事業内容
-
・通所介護
・訪問看護
・福祉用具のレンタル＆販売
・介護タクシー
・生活のお助けサービス
- 職種
- 理学療法士
- 資格
- 理学療法士
- 住所
-
〒919-0404
福井県 坂井市春江町西長田40-46
- 電話
-
0776-72-3900
- 営業時間
- 平日8:30～17:30
- 定休日
- 日曜・祝日・年末年始（12/31～1/3）
- ホームページ
- https://heart2-caring.co.jp/
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担当川口博司（かわぐちひろし）