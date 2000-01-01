災害対応に精通した防災とエネルギーのプロ
藤井防災エネルギー株式会社
プロフィール
石油製品販売 ／ 藤井信太郎プロの一番の強み
石油製品や防災設備を熟知、災害時の燃料供給に強み
石油製品取り扱いから消防設備や防災設備の設置・メンテナンスまで、エネルギー関連事業を幅広く展開。東日本大震災や福井豪雪では公共機関へ石油を供給するなど、災害時のエネルギー供給の経験が強み。
経歴
1972年越前市生まれ。筑波大大学院修了後、石油販売会社に勤務。2000年、父親が社長を務めていた藤井商店に入社。2015年社長に就任。藤井家16代当主を継承。
実績
〈主な取引先〉
■法務省、防衛省、自衛隊、その他中央官庁
■福井県、越前市ほか県内公共団体
■高速道路会社および関連会社
DATA
- 氏名
- 藤井信太郎（ふじいしんたろう）
- 会社名
- 藤井防災エネルギー株式会社
- 事業内容
-
■石油製品の販売
■消防・防災設備の設計施工、保守点検
■防衛戦略資機材の企画・販売
■医療用機器、器具、医療品の販売
■自動車・自動車用品の販売、修理
- 職種
- 石油製品販売、消防・防災設備の設計施工・保守点検、防衛戦略資機材の企画・販売、医療用機器・器具・医療品の販売、自動車・自動車用品の販売・修理
- 資格
-
博士（工学）：環境土木・防災
消防設備士
第二種電気工事士
二級自動車整備士
防災士
危険物取扱者
エキスパートファスティングマイスター
- 住所
-
〒915-0076
福井県 越前市国府2-5-10
- 電話
-
0778-22-5150
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 8:00～19:00
- 定休日
- 日曜・祝日および一部土曜日、1月1日～3日
- ホームページ
- https://fujiibe.com/
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担当藤井信太郎（ふじいしんたろう）