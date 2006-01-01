大人の女性の丁寧な生き方を応援するネイルとケアのプロ
nail＆beautysalon pink tea
- お電話での
お問い合わせ
- 0893-37-4178
プロフィール
ネイリスト ／ 谷岡郁美プロの一番の強み
ダメージ予防やケアで大人の女性の指先と暮らしを彩るネイル
グリーンネイル予防や巻き爪などのトラブルに対応。爪や手足の健やかさを保ちながら、ネイルでおしゃれを格上げ。暮らしの中で大人の女性の自信と華やぐ気持ちを応援するプライベートネイルサロン。
経歴
2012年 nail＆beautysalon pink tea オープン
DATA
- 氏名
- 谷岡郁美（たにおかいくみ）
- 店名
- nail＆beautysalon pink tea
- 事業内容
-
アートネイル ニュアンスネイル
ジェルネイル
ネイルケア
ハンドケア
フットケア
巻き爪補正
セミナー
- 職種
- ネイリスト
- 資格
- JNEC技能検定1級ネイリスト
- 住所
-
〒795-0061
愛媛県 愛媛県大洲市徳森
- 電話
-
0893-37-4178
- 営業時間
-
9:30～20:00
※完全予約制（女性専用）
- 定休日
- 第1.3.5月曜・第2.4火曜・ 日曜
- ホームページ
- http://pink-tea.iinail.net/
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nail＆beautysalon pink tea
担当谷岡郁美（たにおかいくみ）