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谷岡郁美

大人の女性の丁寧な生き方を応援するネイルとケアのプロ

谷岡郁美（たにおかいくみ） ／ ネイリスト

nail＆beautysalon pink tea

お電話での
お問い合わせ
0893-37-4178

プロフィール

谷岡郁美プロの写真

ネイリスト ／ 谷岡郁美プロの一番の強み

ダメージ予防やケアで大人の女性の指先と暮らしを彩るネイル

グリーンネイル予防や巻き爪などのトラブルに対応。爪や手足の健やかさを保ちながら、ネイルでおしゃれを格上げ。暮らしの中で大人の女性の自信と華やぐ気持ちを応援するプライベートネイルサロン。

経歴

2012年　nail＆beautysalon pink tea　オープン

DATA

氏名
谷岡郁美（たにおかいくみ）
店名
nail＆beautysalon pink tea
事業内容
アートネイル　ニュアンスネイル
ジェルネイル
ネイルケア
ハンドケア
フットケア
巻き爪補正
セミナー
職種
ネイリスト
資格
JNEC技能検定1級ネイリスト
住所
〒795-0061
愛媛県 愛媛県大洲市徳森
電話
0893-37-4178
営業時間
9:30～20:00　　　
※完全予約制（女性専用）
定休日
第1.3.5月曜・第2.4火曜・ 日曜
ホームページ
http://pink-tea.iinail.net/
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