経験と専門知識を生かし、生活に即した支援を柔軟に提供

自身の経験を糧に、相談者一人一人の生活に寄り添った実践的な支援を提供。医療・福祉・職場など多様な悩みに向き合い、安心して思いを話せる関係づくりを大切にしています