経験と専門知識を生かし、生活に即した支援を柔軟に提供
自身の経験を糧に、相談者一人一人の生活に寄り添った実践的な支援を提供。医療・福祉・職場など多様な悩みに向き合い、安心して思いを話せる関係づくりを大切にしています
マイベストプロ・インタビュー
悩みに寄り添い、その人の生活に即したサポートを実践するカウンセラー
生活に即した実践的な支援を提供するカウンセリングのプロ
マイベストプロ愛媛による取材記事
資格
公認心理師
精神保健福祉士
産業カウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 熊本園子（くまもとそのこ）
- 職種
-
カウンセラー
カウンセラー
- 会社名
- メンタルサポートK'sHOUSE
- 事業内容
- ・個人向け
自身の性格、職場での悩み、家族関係、子供の不登校、うつ、発達障害などの心理相談、心理検査
・企業・団体向け
メンタルヘルス
リスクマネジメント、ハラスメント対策、惨事ストレス等の講義
子育て講座
- 住所
- 愛媛県松山市
- 営業時間
- 10：00～17：00
- 定休日
- 日曜・祝日 ※完全予約制
- ホームページ
- https://kshouse.site/
プロのインタビューを読む
生活に即した実践的な支援を提供するカウンセリングのプロ