熊本園子プロ

熊本園子

カウンセラー

熊本園子プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
熊本園子

カウンセラー

メンタルサポートK'sHOUSE

熊本園子プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ愛媛の登録専門家です

経験と専門知識を生かし、生活に即した支援を柔軟に提供

自身の経験を糧に、相談者一人一人の生活に寄り添った実践的な支援を提供。医療・福祉・職場など多様な悩みに向き合い、安心して思いを話せる関係づくりを大切にしています

悩みに寄り添い、その人の生活に即したサポートを実践するカウンセラー

マイベストプロ愛媛による取材記事

資格

公認心理師
精神保健福祉士
産業カウンセラー

事業者情報

氏名
熊本園子（くまもとそのこ）
職種
カウンセラー
会社名
メンタルサポートK'sHOUSE
事業内容
・個人向け
自身の性格、職場での悩み、家族関係、子供の不登校、うつ、発達障害などの心理相談、心理検査
・企業・団体向け
メンタルヘルス
リスクマネジメント、ハラスメント対策、惨事ストレス等の講義
子育て講座
住所
愛媛県松山市
営業時間
10：00～17：00
定休日
日曜・祝日　※完全予約制
ホームページ
https://kshouse.site/

生活に即した実践的な支援を提供するカウンセリングのプロ

