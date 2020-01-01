全顎治療に強い歯科医師
大林歯科医院
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プロフィール
歯科医師 ／ 大林弘治プロの一番の強み
審美、機能の両面から口腔内全体を治療する全顎治療に強み
審美性も含め、虫歯、歯周病、噛み合わせなど複数の疾患を全顎的に考慮しながら、口腔内全体を治療していく全顎治療に強い。
経歴
平成15年：日本大学歯学部卒業
平成15年：日本大学歯学部付属病院 研修医
平成16年：日本大学歯学部補綴学教室第Ⅲ講座入局
平成19年：日本大学歯学部助手
平成20年：同大学非常勤委員
平成20年：大林歯科医院 院長
実績
先代が1975年に開業。2020年で45年の実績がある。
DATA
- 氏名
- 大林弘治（おおばやしこうじ）
- 医院名
- 大林歯科医院
- 診療科目
-
・予防歯科
・審美歯科
・インプラント
・歯周病治療
・口腔外科
- 特徴
- 専門は、クラウン（被せ物）やブリッジの欠損補綴。インプラント、口腔外科も含め、高い技術で地域医療に貢献。
- 職種
- 歯科医師
- 資格
- 歯科医師
- 住所
-
〒261-0026
千葉県 千葉市美浜区幕張西2-5-2
- 電話
-
043-272-3695
- 診療時間
-
月・火・水・金 9:00～12：00 14：30～19：00
土 9:00～12：00 14：30～17：00
- 休診日
- 木・日・祝日
- ホームページ
- http://www.obayashi-dc.jp/
- 所属学会・スタディグループ
-
日本補綴歯科学会
日本口腔インプラント学会
日本歯科医師会
千葉県歯科医師会
千葉市歯科医師会
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担当大林弘治（おおばやしこうじ）