光回線とOA機器でサービス向上や業務効率化を支える専門家
株式会社ゲストアンサー
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プロフィール
光回線事業者 ／ 淺野大志プロの一番の強み
高速通信の導入やネットワーク構築で顧客業務のデジタル化を推進
自社名を冠した光回線サービスの導入、OA機器の販売、構築したシステムとパソコンやスマートフォンとの連動などで顧客の業務効率化を支援。特に宿泊施設での実績が豊富で、業務用家電や電気料金の見直しも経験。
DATA
- 氏名
- 淺野大志（あさのたいし）
- 会社名
- 株式会社ゲストアンサー
- 事業内容
-
光コラボレーション事業
・IP 通信網サービス
・音声利用 IP 通信網サービス
・24時間出張サービス
コンサルタント事業
・広報
・物流
・営業代行
OA機器販売
・ネットワーク環境構築
・電話環境構築
・テレワーク環境構築
・配線設備・修理
携帯電話事業
・格安SIM
・クラウドWi-Fi
プロバイダー事業
- 職種
- 光回線事業者
- 住所
-
〒264-0026
千葉県 千葉市若葉区西都賀3-5-10 リブポート西都賀104
- 電話
-
043-400-2889
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.guestanswer.com/
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