マイベストプロ千葉
AREA
淺野大志

光回線とOA機器でサービス向上や業務効率化を支える専門家

淺野大志（あさのたいし） ／ 光回線事業者

株式会社ゲストアンサー

お電話での
お問い合わせ
043-400-2889

プロフィール

淺野大志プロの写真

光回線事業者 ／ 淺野大志プロの一番の強み

高速通信の導入やネットワーク構築で顧客業務のデジタル化を推進

自社名を冠した光回線サービスの導入、OA機器の販売、構築したシステムとパソコンやスマートフォンとの連動などで顧客の業務効率化を支援。特に宿泊施設での実績が豊富で、業務用家電や電気料金の見直しも経験。

DATA

氏名
淺野大志（あさのたいし）
会社名
株式会社ゲストアンサー
事業内容
光コラボレーション事業
・IP 通信網サービス
・音声利用 IP 通信網サービス
　・24時間出張サービス
コンサルタント事業
　・広報
　・物流
　・営業代行
OA機器販売
　・ネットワーク環境構築
　・電話環境構築
　・テレワーク環境構築
　・配線設備・修理
携帯電話事業
　・格安SIM
　・クラウドWi-Fi
プロバイダー事業
職種
光回線事業者
住所
〒264-0026
千葉県 千葉市若葉区西都賀3-5-10 リブポート西都賀104
電話
043-400-2889
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.guestanswer.com/
Share

淺野大志プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ043-400-2889

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

淺野大志

株式会社ゲストアンサー

担当淺野大志（あさのたいし）

地図・アクセス

淺野大志プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉の趣味
  4. 千葉のパソコン修理・サポート
  5. 淺野大志

© My Best Pro