顧客の声を聞き、理想を形にする外壁・住宅リフォームの専門家
フィットハウスエヌケー
- お電話での
お問い合わせ
- 0120-29-0393
プロフィール
外壁・住宅リフォーム ／ 長澤賢吾プロの一番の強み
顧客との対話を重視し、安心・安全なリフォームの提供を目指す
依頼主の希望を丁寧にヒアリングして、最適なリフォームプランを提案。「安心・安全なリフォーム」をモットーに、見積もりから現場監督まで、すべての工程をワンストップで対応。地域の人から信頼を寄せられている。
DATA
- 氏名
- 長澤賢吾（ながさわけんご）
- 会社名
- フィットハウスエヌケー
- 事業内容
-
屋根、外壁などの外装リフォーム全般
一般住宅のリフォーム全般
- 職種
- 外壁・住宅リフォーム
- 住所
-
〒290-0035
千葉県 市原市松ヶ島1-15-6 ユートピア103
- 電話
-
0120-29-0393
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://fithouse.biz/
長澤賢吾プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
フィットハウスエヌケー
担当長澤賢吾（ながさわけんご）