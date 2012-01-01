依頼者や故人を尊重する家財整理・特殊清掃の専門家
家財整理専門会社エバーグリーン
プロフィール
大邑政勝プロの一番の強み
1000件以上のさまざまな家財整理に携わった現場経験に強み
遺品整理、生前整理、特殊清掃、空き家整理、ごみ屋敷整理、火災現場復旧、水害現場復旧など1000件以上の現場経験と豊富なノウハウに強み。多種の資格を有し、家財整理を通じ社会貢献や生活困難者の支援も行う。
経歴
ビルの空調の会社で設計、保守に携わった後、家業の株式会社金田臨海総合を継ぐ。平成24年（2012）、家財整理事業部立ち上げ「家財整理専門会社エバーグリーン」を屋号として、これまでに1000件以上もの遺品整理、生前整理、特殊清掃、ごみ屋敷の整理、火災・水害現場の復旧などに携わる。
令和3年（2021）3月、千葉県から住宅確保要配慮者住居支援法人の指定を受ける。
DATA
- 氏名
- 大邑政勝（おおむらまさかつ）
- 屋号
- 家財整理専門会社エバーグリーン
- 事業内容
-
■ 遺品整理
■ 特殊清掃
■ 生前整理
■ 空き家整理
■ ごみ屋敷の整理・清掃
■ 火災・水害などの現場復旧
■ 住宅確保要配慮者住居支援
■ 新型コロナウィルス除菌
- 職種
- 家財整理専門業者＆特殊清掃業者
- 資格
-
◆ 古物商（千葉県公安委員会 第441280001770号）
◆ 建築物清掃業登録証（千葉県君保30清第4号）
◆ 一般貨物自動車運送事業（関自貨第1730号）
◆ 産業廃棄物収集運搬業（千葉県 第01200045548号、東京都 第01300045548号、神奈川県 第01401045548号）
◆ 特別管理産業廃棄物収集運搬業（千葉県 第01250045548号)
◆ 住宅確保要配慮者住居支援法人（千葉県支援法人第0019号）
◆ 一般廃棄物収集運搬業（木更津市 第1484号）
- 住所
-
〒292-0007
千葉県 木更津市
- 電話
-
0438-53-7298
- 受付時間
- 24時間対応
- 定休日
- 年中無休
- ホームページ
- https://evergreen-is.com/
- 【フリーダイヤル】
- 0120‐664‐368（8時～20時受付）
- 【料金】
-
見積もり無料
◆「特殊清掃7830（ナヤミナシ）パック」（孤独死現場の汚染物除去、汚染箇所の初期消毒と消臭、害虫を駆除し、ご遺族が室内に入れる状態にします） 78,300円（税込）
その他、生前整理や遺品整理など、ケースバイケースによりご相談に応じます。
◆水害現場復旧 5,500円／㎡〜（基本作業内容：床下の汚水処理、洗浄、消毒）
※現場の状況により作業内容が変わります。
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家財整理専門会社エバーグリーン
担当大邑政勝（おおむらまさかつ）