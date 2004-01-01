地元千葉で長唄・三味線の普及に尽力する杵家派師範
杵家弥江宏 長唄三味線教室
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プロフィール
長唄・三味線の講師 ／ 杵家弥江宏プロの一番の強み
長唄・三味線を楽しくていねいにお稽古！舞台の出演実績も豊富
自分がまったくの素人からはじめた経験を活かして、生徒さんに寄り添って指導しています。初心者にもわかりやすい文化譜（赤譜）を用います。目標は半年後には曲が弾けること。レンタル三味線有。
経歴
1964年生れ、長唄唄方
高校生の頃から邦楽全般に憧れ、学習院大学では長唄研究会で活躍。
卒業後に本格的に長唄に取り組み、現在は三味線を杵家派家元・六世杵家弥七に、唄を二世杵家弥佑に師事。2004年に杵家派師範名取を許され、以後カルチャー教室等で指導に励む傍ら、長唄協会や杵家会での演奏会に多数出演している。
杵家会理事
(社)長唄協会会員
千葉市邦楽邦舞文化協会事務局理事
全国学生長唄連盟OB会会員
DATA
- 氏名
- 杵家弥江宏（きねいえやえこう）
- 屋号
- 杵家弥江宏 長唄三味線教室
- 事業内容
- ■ 長唄・三味線教室の運営
- 取扱分野
- ●長唄・三味線の教授、実演
- 職種
- 長唄・三味線の講師
- 住所
-
〒260-0027
千葉県 千葉市中央区新田町6-2 サンセイハイム302
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 不定休 稽古の曜日と時間はご相談に応じます。
- ホームページ
- https://chiba-shamisen.com/
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杵家弥江宏 長唄三味線教室
担当杵家弥江宏（きねいえやえこう）