長唄・三味線の講師 ／ 杵家弥江宏プロの一番の強み

長唄・三味線を楽しくていねいにお稽古！舞台の出演実績も豊富

自分がまったくの素人からはじめた経験を活かして、生徒さんに寄り添って指導しています。初心者にもわかりやすい文化譜（赤譜）を用います。目標は半年後には曲が弾けること。レンタル三味線有。