オリジナルウエア販売 ／ 萩元武プロの一番の強み

美しい刺しゅう加工で現場の士気が上がるユニフォームを製作

医療用スクラブへの刺しゅう加工をいち早く始めたオリジナルウエア販売会社。美しい仕上がりは技術者の目と手で作られる刺しゅうデータで実現。一体感があり、現場の士気が上がるユニフォーム製作を手掛ける。