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萩元武

刺しゅう加工も手掛ける、オリジナルウエア製作の専門家

萩元武（はぎもとたけし） ／ オリジナルウエア販売

株式会社アルファユニ

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オリジナルウエア販売 ／ 萩元武プロの一番の強み

美しい刺しゅう加工で現場の士気が上がるユニフォームを製作

医療用スクラブへの刺しゅう加工をいち早く始めたオリジナルウエア販売会社。美しい仕上がりは技術者の目と手で作られる刺しゅうデータで実現。一体感があり、現場の士気が上がるユニフォーム製作を手掛ける。

DATA

氏名
萩元武（はぎもとたけし）
会社名
株式会社アルファユニ
事業内容
医療用ユニフォーム・オリジナルウエアの販売
オリジナルグッズの製造販売
刺しゅう加工サービス販売
職種
オリジナルウエア販売
住所
〒260-0013
千葉県 千葉市中央区中央2-9-20 三利ビル
電話
043-226-8131
営業時間
9:00～18:00
定休日
土・日・祝日・年末年始
ホームページ
https://alpha-uni.com/
その他
【Instagram】
https://www.instagram.com/alphaunichiba/?hl=ja

【YouTube】
https://www.instagram.com/alphaunichiba/?hl=ja
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