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株式会社吉和の森八戸web制作集客

森和吉プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

起業時のWEB制作からSNS運用、集客改善まで支援し自走支援

東京のIT企業で培った経験を生かし、八戸で会社を設立。ウェブ解析士マスターの知見をもとに、WEB制作からロゴや名刺の作成まで、起業時に必要な施策を一体的に支援しています。

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本業に集中できる環境づくりを支援。WEB制作から運用改善まで対応

WEB制作とSNS運用で集客を支援するプロ

マイベストプロ青森による取材記事

資格

提案型ウェブアナリスト
生成AIパスポート
ウェブ広告エキスパートSilver
WACA公認上級ウェブ広告マネージャー
WACA公認チーフSNSマネージャー
WACA公認ウェブ解析士マスター
ITコーディネータ

事業者情報

氏名
森和吉（もりかずよし）
職種
ITコンサルタント
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会社名
株式会社吉和の森八戸web制作集客
事業内容
WEBサイト（ホームページ）制作・WEBシステム開発事業
SNS運用事業
記事制作事業（ライティング・編集）
講師・セミナー事業（DX・生成AI研修含む）
インターネットメディア運営事業
生成AI活用支援事業
演奏活動支援・地域貢献事業
住所
〒031-0042
青森県八戸市十三日町1番地　ヴィアノヴァビル3F
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
ホームページ
https://yoshikazunomori-hachinohe.co.jp/

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