起業時のWEB制作からSNS運用、集客改善まで支援し自走支援
東京のIT企業で培った経験を生かし、八戸で会社を設立。ウェブ解析士マスターの知見をもとに、WEB制作からロゴや名刺の作成まで、起業時に必要な施策を一体的に支援しています。
マイベストプロ・インタビュー
本業に集中できる環境づくりを支援。WEB制作から運用改善まで対応
WEB制作とSNS運用で集客を支援するプロ
マイベストプロ青森による取材記事
資格
提案型ウェブアナリスト
生成AIパスポート
ウェブ広告エキスパートSilver
WACA公認上級ウェブ広告マネージャー
WACA公認チーフSNSマネージャー
WACA公認ウェブ解析士マスター
ITコーディネータ
事業者情報
- 氏名
- 森和吉（もりかずよし）
- 職種
-
ITコンサルタント
ITコンサルタント
- 会社名
- 株式会社吉和の森八戸web制作集客
- 事業内容
- WEBサイト（ホームページ）制作・WEBシステム開発事業
SNS運用事業
記事制作事業（ライティング・編集）
講師・セミナー事業（DX・生成AI研修含む）
インターネットメディア運営事業
生成AI活用支援事業
演奏活動支援・地域貢献事業
- 住所
-
〒031-0042
青森県八戸市十三日町1番地 ヴィアノヴァビル3F
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://yoshikazunomori-hachinohe.co.jp/
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