起業時のWEB制作からSNS運用、集客改善まで支援し自走支援

東京のIT企業で培った経験を生かし、八戸で会社を設立。ウェブ解析士マスターの知見をもとに、WEB制作からロゴや名刺の作成まで、起業時に必要な施策を一体的に支援しています。